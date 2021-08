Mikel Arriola en Goal: “En 10 años hemos crecido setenta por ciento, MLS quinientos”

Mikel Arriola, presidente de la Liga MX, habló con Goal sobre los efectos financieros que ha cobrado la pandemia de coronavirus.

La Liga MX continúa con una apuesta audaz y ambiciosa para combatir las secuelas que ha dejado la pandemia de COVID-19 en el tema financiero: la extensión de presencia en el mercado de Estados Unidos.

A raíz del boquete de 4,400 millones de pesos por pérdidas en derechos de transmisión, venta de patrocinios y asistencia de aficionados a los estados, la Liga continúa con el cumplimiento del plan de emergencia que aprobó la Asamblea de Dueños, en el que está trabajar en conjunto con Major League Soccer, que ha tenido un mayor crecimiento en el tema económico.

En entrevista exclusiva con Goal, el presidente de la Liga MX Mikel Arriola aceptó que deberán trabajar para poder estar en igualdad de circunstancias con MLS, como ejemplo con la decisión del futuro de un futbolista.

“En el mercado laboral, cuando te ofrecen más sueldo, te vas a donde ofrecen más. Nosotros crecemos al 5 en valor de plantilla, en diez años hemos crecido setenta por ciento, ellos quinientos por ciento, lo que tenemos que hacer es a partir de nuestra larga presencia explotar ese fenómeno, crecimientos conjuntos para captar recursos y los equipos puedan competir cuando lo pongan la oferta a un jugador en MLS, la puedan mejorar o igualar, es un tema estratégico”, mencionó.

Arriola detalló los puntos clave en el plan para que los 18 clubes tengan capacidad de combatir los efectos de la crísis sanitaria que van en ascenso, entre ello, concentrar diferentes activos.

“Se aprobó un plan de emergencia para generación de recursos del flujo de los equipos, ese plan de emergencia más menos trae un flujo de remanentes de la liga de alrededor de 750 millones de pesos, tiene instrucciones claras a mi persona de incrementar la presencia de nuestros equipos en otras latitudes, por ejemplo con Estados Unidos para incrementar los ingresos de los equipos sabiendo que se está jugando futbol con Estadios llenos en ese país, es lo que estamos haciendo. Se tiene una instrucción muy clara de concentrar activos en la Liga para incrementar el valor de los activos, estamos hablando de archivos intangibles como los famosos NFTs, los tenemos que concentrar para que sea una fuente de ingresos nuevo”, agregó.

A comparación de las industrias hotelera y aérea, la Liga MX ha mostrado un importante porcentaje de recuperación, en medio del aporte de 0.6 por ciento del Producto Interno Bruto, después de un periodo donde se tenía una contribución anual de 114 mil millones de pesos a la economía mexicana.

“Nos pegó 86% la pérdida. El primer trimestre de este año hemos recuperado mas o menos la mitad, los hoteles no se han recuperado en ese nivel de magnitud, tampoco las líneas aéreas, tampoco los cines, es contracíclico, no nos hemos recuperado a niveles pre pandemia. Estamos haciendo los cálculos en términos económicos, en el primer semestre con el protocolo COVID y los aforos limitados el ingreso a los estadios fue de una tecera parte del periodo precovid. Este semestre, segundo semestre del 2021 contra el de 2020 va a reportar un incremento sin lugar a dudas”, señaló.

NO QUITAR EL FUTBOL GRATIS A LA GENTE

Cuestionado sobre si se tiene un proyecto para centralizar los derechos de transmisión, Arriola aclaró que el modelo se ha trabajado en la Liga de Expansión y por ahora no se cuenta con intención de llevar el futbol por completo a televisión de cable.

Liga MX ha sido responsable de la venta de derechos en la División de Plata, con una venta de todos los equipos de 50 millones de pesos por cablera. Cada uno de los clubes recibe una cantidad cercana a los tres millones de pesos por el pago realizado por ESPN, Fox Sports, Claro Sports, TUDN y Megacable.

“Se pueden platicar esos modelos, el mejor ejemplo es Expansión, se hizo una concentración. Estamos saliendo de un tema regulatorio (...) se tiene que resolver ya el hecho de la tenencia de esos derechos, durante los últimos cinco años se incrementó 138% la venta de los derechos a cable, estamos hablando que ese efecto redujo en 25 millones de televidentes al futbol mexicano en cinco años, tenemos que ser muy cuidadosos en no imitar modelos del extranjero que sean directamente aplicables aquí, ¿por qué?, la penetración del cable aquí es mucho más baja que en Estados Unidos, que en Europa, hay que privilegiar que no se pierda el mexicano tener futbol en televisión abierta sin tener que pagar dinero como en otros países donde el PIB per cápita es mucho menor”, puntualizó para cerrar.

Durante las cinco fechas que ya se disputaron en el Apertura 2021, 23 de los 45 partidos fueron disputados en exclusiva por televisión por cable, lo cual ha reducido el alcance de TUDN y Azteca Deportes, los emisores por excelencia del futbol mexicano en su historia.