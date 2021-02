Mijatovic en Goal: "Zidane aguanta bien la presión, creo que va a continuar"

El exjugador de Real Madrid y Valencia habla de las opciones de los blancos, la situación de Ramos, el papel de Zidane y de su deseo de volver

Leyenda eterna del madridismo, con su histórico tanto que le dio de Séptima Copa de Europa al Real Madrid , Pedja Mijatovic no ha perdido ni un ápice de aquella locuacidad que siempre le caracterizó. Tres años en el Valencia. El Madrid le convirtió en el traspaso más caro de la Liga, hasta entonces. Mereció la pena: ganó además de “la orejona”, una Liga, una Supercopa de España y una Intercontinental. En Goal hemos hablado con este hombre de fútbol, tan claro como respetuoso. Pocos como él

¿Pedja, considera al Madrid candidato… a qué exactamente?

"El Madrid de los últimos diez años es un equipo que ha marcado tendencia en todos los sentidos, con una generación que ha conseguido muchos títulos. Pero los futbolistas cumplen años y eso te limita. Además, tienes a otros que se les acaba el contrato y algunos de los refuerzos que has traído no ha funcionado según lo esperado. ¿Candidato? Tienes opciones de ganar títulos, pero no eres un equipo regular, tienes altibajos. Hay que entender que todo tiene su inicio y su fin".

Y con estos mimbres ¿se puede pensar en levantar algún trofeo?

"Es un equipo competitivo y tiene opciones, tanto en Liga como en Champions, aunque no sea el de otros años".

¿De verdad no ve al Atlético de Madrid dos pasos por delante, en estos momentos?

"Yo creo que no, aunque en la clasificación así sea. Esta temporada, ningún equipo ha podido prepararse en condiciones, con poco descanso, pretemporadas muy cortas… todo está siendo complicado. Es verdad que el Atlético es un equipo más sólido, lleva cinco puntos de ventaja pero hasta final de temporada pueden pasar muchas cosas. Y tanto Real Madrid como Barcelona son equipos acostumbrados a las grandes remontadas. Ahora, el Atleti puede parecer el mejor candidato, pero hay que jugar hasta el final".

¿Renovaría a Ramos?

"No conozco ni la opinión del club ni la de Sergio al respecto. Pero lo que me gustaría es que renovara . Todavía puede rendir a un nivel muy importante, es un líder. Alguien que ha sido y es tan importante debería retirarse en el Real Madrid. Eso no lo han hecho ni Raúl, ni Casillas, ni Fernando Hierro, ni tantos otros… En cualquier caso, debería solucionarse cuanto antes. Y, cuando haya una decisión en firme, comunicarla a los aficionados".

¿Entiende que Zidane esté enfadado?

"El Real Madrid es un club que te somete a mucha presión, desgasta mucho a cualquier profesional, jugadores, entrenador, presidentes… no es fácil vivir con eso. Zidane ha logrado algo que nadie va a repetir en cuanto a títulos ganados, como sus tres Champions seguidas. Nunca ha pasado. Y es normal que se enfade. Él sabe perfectamente por dónde le vienen los tiros . Pero aguanta muy bien la presión. Creo que va a continuar".

¡Qué claro lo tiene!

"Si se engancha a la Liga y avanza en la Champions no corre ningún peligro".

¿Qué le pareció la apuesta por los tres centrales?

"Me gustó porque era la única opción que tenía con tantas bajas. Era lógico. Pero no creo que vaya muchas veces por ahí. Por una simple razón: ese sistema está muy de moda pero al Real Madrid juega de otra forma y así lo ha hecho en estos últimos años. Y Zidane lo sabe".

¿Le gustaría volver al Real Madrid ?

"¿Y a quién no le gustaría volver al Real Madrid?. Cualquier jugador que ha estado aquí quiere volver, aún con toda la presión que conlleva. Apetece, apetece (risas…). Pero no soy hombre que viva de sueños. Sigo trabajando en otros campos y, si en un momento dado llega, pues se valora".

Con Florentino va a estar complicado que vuelva, no se engañe

"Lo tengo clarísimo. Con Florentino, mis posibilidades son -10…".

Volviendo al aquí y al ahora ¿por quién apuesta el próximo domingo?

El artículo sigue a continuación

"Ni Real Madrid ni Valencia pueden presumir de estar en un inmejorable momento, en lo que a estado de forma se refiere. Va a ser muy interesante, muy abierto. Algunos años lo tenía más claro que éste. Ni Madrid, ni Valencia transmiten confianza suficiente como para posicionarse. Tienen muchos altibajos".

De aquí no me voy hasta que no me dé un favorito

"Quizás le puedo dar alguna ventaja al Madrid por jugar aquí y porque está obligado a ganar. Independientemente del rival, con una sola derrota, el Real Madrid ya se aleja mucho de la cabeza de la liga. Debe ganar y aprovechar su campo si quiere incomodar al Atlético de Madrid".