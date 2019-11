Miiko Albornoz: "Contra Perú será un partido difícil, haremos todo para ganar"

El lateral izquierdo de La Roja anticipó el cruce amistoso del 19 de noviembre en Lima. Además, respaldó el estallido social en Chile.

La Selección chilena empieza a armarse de cara al duelo amistoso ante Perú, del próximo 19 de noviembre, a disputarse en el Estadio Nacional de Lima.

Y, a una semana del encuentro ante los del ‘Rímac’, los jugadores nominados por Reinaldo Rueda arriban al país para integrarse a la concentración en el complejo Juan Pinto Durán.

Luego de la llegada de Jean Meneses, fue el turno de Miiko Albornoz, de los registros del 96 de , quien tuvo palabras en torno a su convocatoria.

“Estoy feliz de estar de vuelta en , haber sido convocado. Con ganas de mostrar mi juego otra vez. Contra Perú será difícil, es bueno para preparar lo que viene el próximo año. Haremos todo para ganar“, declaró el chileno-sueco, quien se ganó un puesto en la citación luego de los minutos que disputó ante Guinea, en .

"Me siento bien al trabajar con Reinaldo Rueda y el grupo. Es un orgullo estar con grandes jugadores, el objetivo es mejorar", agregó Albornoz, que no escondió sus ganas de ganarse el puesto de lateral izquierdo en La Roja, el que habitualmente utilizaba el retirado Jean Beausejour. "Ojalá me toque a mí hacer lo mejor posible".

Finalmente, tuvo palabras a raíz de la crisis social y política que atraviesa el país desde hace más de tres semanas. "Tengo mucho respeto por el pueblo chileno que lucha por sus derechos", cerró.