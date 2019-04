Miguel Layún aceptó que el Real Madrid sí se interesó en él

El zaguero mexicano mencionó que fue el propio club merengue el que se lo comentó.

A pesar de que ya es jugador del , Miguel Layún tuvo un paso muy exitoso por el Porto, a tal grado que el llegó a interesarse en sus servicios.

“Tiempo después, me lo hizo saber el club mismo, porque no habían querido tocar el tema conmigo precisamente para que yo no pudiera ejercer algún tipo de presión para ir al club”, señaló el jugador en entrevista con Fox Sports.

Han transcurrido dos años desde que los merengues se interesaron en Layún, quien en ese entonces llegó a ser uno de los máximos asistidores de Europa, sin embargo, aún sigue causando molestia en el seleccionado mexicano.

“Cuando me lo comentaron fue un poco desesperante saber que, a veces, ciertas informaciones no le llegan al jugador y, sobre todo, cosas que pueden ser tan importantes, que marquen tanto en la vida de nosotros", culminó.