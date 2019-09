Miguel Herrera: "Tomás Boy no es un fuera de serie"

El técnico americanista sigue calentando el Clásico Nacional, ahora descalificando al técnico de Chivas.

El próximo sábado el Clásico Nacional tendrá una nueva edición, y a pesar de que se atraviesa la fecha doble, en los campamentos de América y comienza a calentarse uno de los partidos más esperados del certamen.

Uno de los protagonistas en este duelo de declaraciones ha sido Miguel Herrera, que primero aseguró que Oribe Peralta ya no era necesario en las Águilas, para ahora descalificar a Tomás Boy y su trayectoria como técnico.

En entrevista con TUDN, el Piojo aseguró que la falta de campeonatos disminuye el legado del Jefe en los banquillos: "No es un fuera de serie como técnico, le ha ido de regular a bien, pero no ha ganado todavía un título y eso te marca como técnico, que no ganes y no ganes", aseguró.

Pero no todo fue malo, pues Herrera también tuvo elogios para la personalidad de Boy Espinoza. “Tomás me parece un tipo como yo, muy frontal, decimos lo que sentimos, no tenemos pelos en la lengua y lo soltamos. Me parece una buena persona, en su cabeza no ha abandonado al jugador del técnico, fue un extraordinario jugador, creo que lo podría poner en el top 5 de futbolistas mexicanos que yo he podido ver", finalizó.

El duelo del próximo sábado será fundamental para las causas de ambas escuadras, pues las Águilas acumulan cinco duelos sin conocer la victoria. Por su parte, una derrota aumentaría enormemente la presión sobre Tomás Boy, que no ha podido entregar los resultados esperados.