Miguel Herrera revela que sí se ilusionó con dirigir al Betis

El técnico mexicano sabía que Pellegrini era la primera opción, pero mantenía la esperanza de emigrar al Viejo Continente.

Aunque en múltiples oportunidades ha mencionado que se siente totalmente a gusto en América, en últimas fechas Miguel Herrera comienza a mostrar inquietud por dirigir en Europa, sabiendo que su nombre podría estar en la baraja de algún equipo importante.

Hace algunas semanas fue vinculado con el Betis, que buscaba timonel tras la salida de Rubi. El entrenador mexicano no era de las primeras opciones y el elegido terminó siendo el chileno Manuel Pellegrini, que podría tener en planes a Diego Lainez y Andrés Guardado.

En entrevista con ESPN, el Piojo reveló que inevitablemente se emocionó con el rumor: "El es un gran club que busca pelear en copas europeas, y por supuesto que me interesaba. Estoy muy contento en el América, pero ya me ilusionaba que me dijeran que mi nombre estaba en la mesa, pero también fueron muy claros; "no eres la primera opción", y mi cabeza no voló, no me buscó nadie del club pero se fue alargando".

"Agotaron su primera opción. La segunda la descartaron completamente, y si esta primera opción no se lograba (Manuel Pellegrini) ahí se podía abrir una realidad. No me habló nadie del club, pero si me ilusionó que una persona allegada al club me dijera que mi nombre ahí estaba en la mesa", aseguró el entrenador mexicano.

El América ya se prepara para el Apertura 2020, en el que será el tercer año de Herrera Aguirre en su segunda etapa con el . La exigencia de la afición será máxima, ¿volverá a tener a los de Coapa en la parte alta?