Miguel Herrera pide paciencia con Diego Cocca en Selección mexicana

El entrenador de Xolos de Tijuana pidió paciencia para el proceso de Diego Cocca con la Selección mexicana.

Miguel Herrera, director técnico de Xolos de Tijuana con pasado como seleccionador nacional, pidió paciencia al proyecto que ha iniciado con Diego Martín Cocca en el Tri, toda vez que ha sido objeto de críticas tras la victoria contra Surinam y el empate contra Jamaica en el Estadio Azteca.

"Es un camino que es largo, hasta un Mundial en tres años, paulatinamente irán viendo lo que le gusta al técnico. Lo importante siempre es ganar, el resultado siempre es importante, a algunos les gusta el cómo, siempre empezar con puntos y el pie derecho", dijo el 'Piojo' a TUDN.

Herrera explicó que hablar de Selección no significa candidatearse para el banquillo al que no fue elegido tras la salida de Gerardo Martino después del fracaso en el Mundial de Qatar 2022, donde no trascendieron más allá de la Fase de Grupos.

"Yo siempre estoy listo, siempre lo he dicho, luego habla uno de selecciones, yo no me candidateo, siempre estaré listo, nunca le diré que no a la selección, yo ya pase ese proceso, ya vivi la selección", y agregó que "siempre apoyaré a la Selección al máximo, quiero que gane, lo importante es que gane México", mencionó.