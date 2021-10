Miguel Herrera asegura que Leaño dirige a Chivas por su relación con Amaury Vergara

El técnico de los Felinos aseguró que Guadalajara no eligió a su estratega por méritos deportivos.

Marcelo Míchel Leaño ha tenido una gestión llena de altas y bajas en las Chivas, pues aunque por momentos su equipo despliega detalles interesantes de futbol, los resultados no terminan por darse y el Rebaño ha tenido un torneo para olvidar.

Hasta la Jornada 15, el Rebaño ocupa el noveno puesto de la clasificación, aunque si no muestra dos exhibiciones contundentes contra Tigres y Mazatlán, podría quedar fuera de la Fiesta Grande.

Miguel Herrera ha sido por muchos años uno de los máximos rivales deportivos de Chivas, platicando con La Última Palabra sobre la gestión de Leaño, considerando que no está en el club por méritos deportivos.

“No lo sé si lo vayan a dejar o no, no sé si sea la estampa de técnico para un equipo tan importante como Chivas. Él tiene una gran relación con Amaury, por eso está ahí. Entonces no sé, tendrá que ganársela", dijo.

En seis partidos dirigiendo a los Rojiblancos, el técnico de 34 años suma una victoria, cuatro igualadas y solo una derrota. Durante su joven carrera, en Primera División únicamente había tenido la oportunidad de entrenar al Necaxa.