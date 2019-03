Miguel Herrera considera más completo a Nicolás Castillo que a Henry Martin

El técnico Azulcrema fue sincero y puso al chileno sobre del atacante mexicano.

Miguel Herrera acostumbra hablar sin pelos en la lengua, aunque a veces genere declaraciones que no gusten a sus futbolistas, ya sea por exceso de honestidad o por exhibir una situación del vestidor.

El Piojo estuvo en una entrevista con Futbol Picante, y al momento de hablar de Nicolás Castillo elogió las cualidades de su nuevo pupilo, e incluso lo calificó como un jugador más talentoso que Henry Martin, su competencia en el ataque.

“Yo traje a Henry al América, muchos decían que llegó porque es mi cuate, y hoy ha respondido; lo traje porque Oribe es un tipo ya grande de edad para el futbol y sus lesiones. Si me ponen a comparar a Nico con lo que hizo en Pumas y a Henry en , no hay comparación, Castillo es más completo, eso no quiere decir que Henry esté mal", dijo.

Igualmente, confirmó que en el pasado recibió una oferta de la Selección chilena, que no concretó su fichaje por no querer pagar la cláusula de rescisión que existía en ese momento con Tijuana.

Durante su paso por América, Herrera constantemente ha hecho menos al nacido en Mérida, aunque en tiempos recientes ha respondido con goles y ha sido de los elementos más destacados del club.