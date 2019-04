Miguel Herrera cambió su discurso: “Ménez no está entrenando bien”

El DT del América consideró que el francés no se encuentra en buena forma y no tiene buena actitud.

Hace apenas una semana, Miguel Herrera aseguró que Jérémy Ménez estaba entrenando muy bien, sin embargo, DT del América cambió su perspectiva sobre el francés.

“No está entrenando bien, no está metido con el equipo. Uno tiene que ser justo con todos los jugadores y me he acercado a él y no lo veo con la actitud de entrar, de meterse, de pelear por estar en un puesto”, señaló Herrera al programa Zona Águila de TDN.

El estratega agregó que jugadores como Nicolás Benedetti estaban en gran nivel, situación que perjudicó aún más a Ménez para tener minutos.

“Nico Benedetti estaba haciendo muy bien las cosas y en esa competencia (Ménez) tenía que hacer muy bien las cosas y estar muy bien físicamente y no está como uno quiere”, sentenció.