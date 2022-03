Miguel Gutiérrez y Arribas demandan otra oportunidad en el primer equipo

El Real Madrid Castilla volvió a la senda de la victoria después de golear en el Alfredo Di Stéfano al Atlético Sanluqueño. El cuadro andaluz se adelantó en dos ocasiones gracias a Toni García, pero el cuadro de Raúl mereció en todo momento una victoria que acabó siendo por 5-2 pero que pudo ser aun mayor.

Miguel Gutiérrez dio las asistencias de los dos primeros goles, Arribas marcó un hat-trick y Latasa, un doblete. El Castilla se sitúa con 35 puntos, tres por encima de la zona de descenso y a nueve de unos playoffs que parecen ahora mismo algo lejanos.

El 1x1 de los jugadores del Castilla

Luis López (5). Apenas pudo hacer nada. No tuvo culpa en los goles y solo tiraron a puerta en esas dos acciones. Le pitaron cesión en la acción del 0-1 pero no fue culpa suya, hizo lo que tenía que hacer.

Marvin (6). Trabajó muy bien en defensa, donde estuvo realmente a gran nivel. Le faltó algo de presencia en ataque, pero es lógico debido a que el equipo atacó más por el lado izquierdo y porque tenía a Peter por su banda que le quitaba espacio.

Gila (7). El jefe de la defensa madridista estuvo a un inmenso nivel. Atrás estuvo expeditivo como siempre y a balón parado generó mucho peligro. Fue objeto de penalti en el arranque del segundo tiempo.

Pablo Ramón (5). No estuvo acertado en los peores minutos del Castilla en el partido. La cesión llegó después de que no estuviera atento y no alcanzase un balón que tuvo que despejar Luis López con la mano. No ha aprovechado su oportunidad con la ausencia de Rafa Marín.

Miguel Gutiérrez (8). Si bien atrás dejó alguna duda, en ataque estuvo de sobresaliente. Sus dos centros, calcados, en los dos primeros goles fueron perfectos. Dos caramelos que Arribas y Latasa no desaprovecharon. Además de esos dos centros, percutió mucho por banda y generó mucho peligro.

Blanco (7). Un seguro de vida. Asfixiando al rival con la presión adelantada y haciendo mover muy bien al equipo. Recuperó varios balones clave.

Mario Martín (7). De más a menos. Su inicio de partido fue sensacional. Cada vez va creciendo más y se ha hecho ya con un hueco de titular con Raúl. Merecido.

Aranda (6). De más a menos también. Sus primeros minutos fueron de mucha calidad, protagonizando una acción espectacular. Miguel Gutiérrez le quitó protagonismo por su banda).

Peter (5). Más apagado que de costumbre. El Madrid atacó más por el otro lado, pero también supo encontrar resquicios y generar desequilibrio cuando tuvo el balón, aunque fue en pocas ocasiones.

Arribas (9). Estuvo mucho más activo que en partidos anteriores y además fue decisivo con los goles. Cabeceó perfecto en el 1-1, no falló desde el punto de penalti en el 3-2 y marcó un golazo para cerrar el partido.

Latasa (7). Si a un delantero se le piden goles, Latasa cumplió con creces ante el Sanluqueño. Doblete y, además, peleó y trabajó como a Raúl le gusta.

Sustituciones

Santos (5). Muy correcto, sin tiempo para poder intervenir mucho. El partido estaba sentenciado cuando saltó al campo.

Dotor (5). Apenas intervino y debe hacerlo mucho más si quiere recuperar la titularidad.

El artículo sigue a continuación

Theo (Sin calificar). Apenas jugó aunque se le vieron cosas en el césped. Su corpulencia le hace tener mucha presencia en el campo.

David (6). Pese a jugar muy pocos minutos volvió a dejar claro que tiene hambre y ganas de comerse el campo. Viene demandando desde hace tiempo una titularidad.

Álvaro (Sin calificar). Apenas disputó cinco minutos.