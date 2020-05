Miguel "el Piojo" Herrera sobre Alianza: “Estuvieron cerca de dar un golpazo”

El técnico del América de México comentó sobre los paquidermos y una anécdota con El Salvador.

Miguel Herrera, técnico del América de , y ex timonel del Tri en el mundial de 2014, comentó en el programa “Los Provocadores” su impresión sobre el Alianza y dio su comentario sobre el título que le quitaron al 11 Deportivo.



“Estuvimos cerca de ver un golpazo del Alianza y da la impresión que los equipos de El Salvador quieren volver a destacar en Concacaf”, indicó el mexicano, mundialista con su país en 1994, al comentar la serie de Liga de Campeones CONCACAF entre paquidermos y Tigres.



También dio su opinión sobre el título que se le quitó al 11 Deportivo, 41 días después de declararlo campeón: “En todos lados la gente de pantalón largo no toma en cuenta a los jugadores, que son los que pueden tomar decisiones. Qué terrible equivocación”.



Además, contó una anécdota que le sucedió en territorio salvadoreño en un juego ante Firpo: “Jugué con el contra el Firpo en la época de la (pos)guerra y cuando nos llevaban para la sede del partido, el motorista se quedó asustado porque ya no había puente para pasar”.