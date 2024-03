Miguel Borja explicó qué son los "pepinelis" del festejo de sus goles frente a Independiente Rivadavia

El colombiano superó los 200 tantos en su carrera y el festejo incuyó una llamativa palabra que se hizo viral entre los hinchas de River.

Miguel Borja tuvo una noche especial en el partido que River le ganó a Independiente Rivadavia en el Monumental, por la fecha 9 de la Copa de la Liga Profesional. Porque si bien había llegado a 200 goles en su carrera en el encuentro anterior ante Talleres, pudo celebrarlo con los hinchas de una manera curiosa: una camiseta que refería a sus tantos como "pepinelis".

QUÉ SON LOS PEPINELIS

El llamativo término apareció en una camiseta que exhibió el Colibrí luego de convertir el 1-0, que si bien mostraba el número 200, era el 201 de su trayectoria. Inmediatamente se transformó en tendencia en las redes sociales entre los fanáticos del Millonario, pero nadie entendía bien el origen.

En la entrevista post partido, el colombiano admitió que "es un dicho de Tierralta, mi pueblo en Colombia. Mi amigo Gerardo me dijo que le ponga así porque cuando juego me dice que tengo que anotar un pepineli, dos pepinelis y fue por eso, me dejó un mensaje hace unas semanas".

Además, Borja explicó por qué se guardó el festejo que pudo ser en el Kempes: "El partido anterior había llegado a los 200 pero quería mostrar la camiseta acá en el Monumental para que sea más especial".