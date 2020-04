VIDEO: Miguel Ángel Russo mostró su mejor versión: respondió preguntas a los hinchas de Boca y habló de todo

En una charla distinta a lo habitual, el actual entrenador del Xeneize se prestó a un ida y vuelta con los hinchas en el marco del aniversario 115.

Este viernes, Miguel Ángel Russo, como entrenador de Boca, participó de una iniciativa para los hinchas en el 115° aniversario del cumpleaños del Xeneize. El actual DT se sometió a una serie de preguntas, 27 exactamente, por parte de los fanáticos en una gran misión tramada por el equipo de prensa del club. Por primera vez se lo vio suelto y pudiéndose explayar, más que con los periodistas.

"¿Cómo es la relación en el día a día con Riquelme?", fue una de las consultas de los que pudieron participar, esperando detalles sobre esas charcas y posibles sugerencias. Russo fue sincero y no esquivó detalles: "La relación es la misma que siempre. Nada más que ahora tenemos cargo: él como dirigente y yo como entrenador. Ahora hablamos de fútbol permanentemente como corresponde y es la mejor forma. Somos gente del fútbol. Cuando uno es gente de fútbol, habla de fútbol. Con el Chelo, con Cascini, con Bermúdez. Vivimos hablando de fútbol y eso es lo bueno también. A mí, a Román, a todo Boca le hace bien hablar de fútbol", sostuvo.

Luego se refirió a sus sensaciones tras levantar la Libertadores del 2007. "Tengo la suerte de haberla ganado, Boca la jugó muchas veces y solamente tres la ha ganado. Como entrenador, fue lo mejor que me pasó en la vida. Son las cosas que te marca el destino", aseguró. "Para mi la Copa es la Copa, pero es algo que se siente de adentro. Es algo que se traslada, se transmite y eso en Boca tiene experiencia", agregó.

Escuchándolo se traduce la necesidad de todos lo que representa. Russo, más que nadie, sabe cuál es la necesidad del hincha y así lo expresa: "Sé lo que signifca la Copa para Boca y lo que signifca para mí. No es que busque arriesgar. La Copa no tiene palabras. Es lo que da el gusto de querer ganarla de nuevo".

Entre los detalles que lo alteran, aflojándose un poco, dijo: "No me gustan las amarillas fáciles y no me gusta quedar con diez. Son cosas que no me gustan, pero hay que estar en el lugar del futbolistas y entender situaciones". Además, le dedicó un párrafo aparte a Villa y Tevez, a quienes sabe que pudo potenciar, pero estando seguro de que fue un mérito de ellos.

"Boca no se puede definir con una sola palabra. Boca es su gente para mí. Es lo máximo en Boca. No sería una palabra, sería un montón de frases y todas tendrían que ver con su gente. Es lo que hace a Boca de esta manera y de esta forma", finalizó el video.