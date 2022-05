Michael Owen en Goal: "Lloraba camino del aeropuerto para ir al Real Madrid"

El exdelantero del Liverpool y Real Madrid atiende a Goal horas antes de la final de la Champions que ambos equipos disputarán en París.

El exdelantero de Liverpool y Real Madrid, Michael Owen, ha atendido a Goal poco antes de la final de la Champions League que ambos equipos disputarán este sábado en París. Owen ha repasado cómo fue su estancia en el Real Madrid de los galácticos y la llegada a ese vestuario.

DEJAR EL LIVERPOOL POR EL MADRID

"No dormí durante una semana antes. E incluso en el camino al aeropuerto, estaba llorando, no me importa decírtelo".

"Crees que vas a ser un jugador del Liverpool de por vida, pero luego piensas: 'Dios mío, es el Real Madrid. Me arrepentiré de esto para siempre si digo que no'".

"Fue una oportunidad de experimentar una liga diferente, un país diferente, un idioma diferente, una cultura diferente.

"Se trataba de poder jugar con esa famosa equipación blanca, de jugar en el Bernabéu, de jugar con Zidane, Figo, Beckham, Roberto Carlos".

“Pero incluso entonces, dos segundos después, estaba pensando: 'No, quiero estar en Liverpool por el resto de mi vida'".

"Entonces, fue solo una de esas llamadas realmente difíciles que cambian la vida".

"Pero incluso después de tomar la decisión de irme, también me consolaba pensando: 'Ian Rush se fue del Liverpool a la Juventus y regresó, así que tal vez yo también podría hacer eso'".

"Entonces, antes de irme, hablé con Rick Parry, quien era el director ejecutivo en ese momento, '¿Podemos tener un acuerdo de caballeros de que me volverás a comprar después de que haya estado un par de años en Madrid?'".

"Y lo hicimos, pero nunca puedes planificar tu carrera a la perfección. No tuve la oportunidad de pasar el resto de mi carrera en Liverpool, pero tuve algo de experiencia en Madrid".

¿NERVIOSO O EMOCIONADO POR UNIRSE A LOS GALÁCTICOS?

"Un poco de ambos. No importa lo que hagas, vas a un nuevo lugar de trabajo, vas a estar un poco emocionado y un poco nervioso".

"Pero creo que el sentimiento predominante era que me sentía bien conmigo mismo. Acababa de ganar el Balón de Oro, así que no iba a entrar allí pensando que todos eran mejores que yo".

"De hecho, estaba ansioso por entrenar para mostrarles a todos que era lo suficientemente bueno. Cuando vas a un nuevo club, siempre quieres ganarte el respeto de todos de inmediato. El respeto de los fanáticos o incluso del entrenador puede llegar más tarde. Pero yo quería ganarme el respeto de mis compañeros de inmediato".

"Entonces, quería que Zidane me pasara el balón cuando estaba marcado. Quería que Ronaldo me lo diera cuando tenía tres jugadores a mi alrededor. Quieres su respeto por encima de cualquier otra cosa. Si no tienen confianza en ti y tu talento, es difícil volver de eso, es difícil integrarse".

"Entonces, no podía esperar para entrenar y demostrarles que era un jugador adecuado, uno en el que podían confiar con el balón".

SESIONES DE ENTRENAMIENTO

"Tienes todos los diferentes tipos de jugadores. Algunos de ellos no tenían una habilidad increíble, pero trabajaron duro para compensar".

"Luego, tienes muchachos que son un genio absoluto con el balón, pero no funcionan".

"Sin embargo, también tienes un genio que también trabaja duro, y ese fue Zidane. Era un genio que también era el mejor profesional".

"Entonces, había muchachos que intentaban volver locos a todos cada dos minutos, pero también había muchachos que se tomaban cada sesión muy, muy en serio. Fue muy divertido".

SALIDA DEL REAL MADRID

"Futbolísticamente, me encantó. Me sentí como en casa y muy capaz en el campo".

"Creo que la impresión que la gente tiene, o tenía, de mi tiempo allí fue que siempre salía desde el banquillo. Pero comencé muchos partidos. Estuve muy involucrado".

"No estaba seguro, sin embargo, de que iba a ser titular en tantos partidos la temporada siguiente, porque el Madrid acababa de fichar a Julio Baptista y Robinho".

"Ya teníamos a Fernando Morientes, Raúl y Ronaldo, así que pensé: 'Dios, tengo un Mundial al final de la próxima temporada, no me apetece estar mucho tiempo en el banquillo'".

“Mi esposa también añoraba su hogar. No estaba desesperado por salir, en absoluto".

“Pero luego el Madrid me dijo durante el verano: 'Mira, estamos felices de que te quedes, pero hemos recibido una oferta y también estamos felices de aceptarla si quieres irte a casa'".

"Entonces, la pelota quedó en mi cancha y, después de sopesarlo, decidí regresar a la Premier League, lo que sabía que eventualmente haría de todos modos; sabía que ese era mi futuro a largo plazo".

"Había tenido la experiencia que quería de jugar en el extranjero y estaba un poco preocupado por la posibilidad de perder mi puesto de titular en la selección de Inglaterra antes de la Copa del Mundo".

BENZEMA

"Es gracioso, porque no hay nada en particular que te aterrorice desde una perspectiva defensiva".

"Si yo fuera Virgil Van Dijk y me acostara la noche antes del partido, no estaría pensando: 'Tendré que caer profundo ya que Benzema podría explotar el espacio detrás porque es muy rápido. O podría vencer yo en el aire porque es muy alto.'

"Me perdería el sueño si fuera un defensor y estuviera a punto de enfrentarme a Kylian Mbappé porque es tan rápido y hábil que puede hacer cosas que te avergonzarán".

"Entonces, en términos de atributos que asustarán a Van Dijk, no hay ninguno. No es tan grande como Van Dijk, no es tan fuerte como Van Dijk, no es tan rápido como Van Dijk".

"Pero tiene que asegurarse de estar concentrado en todo momento en la final. Porque si pestañeas contra Benzema, marcará".

"Es tan buen rematador y tiene un gran temperamento. Su juego de ataque es brillante, lo tiene todo. Es simplemente un delantero brillante en todos los aspectos; un número 9 completo".

"Ahora tiene 34 años, pero parece estar mejorando. Ha tenido una temporada tan buena que se ha convertido en el foco del equipo después de la salida de Ronaldo. Ha tenido que llevar el ataque, pero lo ha hecho más fuerte".

VAN DIJK

"Es el mejor que he visto y he jugado contra grandes centrales".

"En este momento, es posible que no se convierta en el defensa central más grande de la historia del juego, porque la gente dirá que no ganó todo o que aún no ha estado en la cima durante 20 años".

"Pero me cuesta ver algún defecto en él. Todos cometemos errores a veces, pero él es más grande que todos, es más rápido que todos, es más inteligente que todos. Es increíble con el balón, marca goles, es un gran líder".

"Diría que podrías poner a cualquier defensor en la historia del juego contra Van Dijk, y no estoy seguro de que haya uno mejor.

"Quiero decir, ¿quién es mejor que él? ¡Solo llevo 40 años en este planeta pero no he visto a nadie!".

TÁCTICA

"Todos los equipos que se enfrentan al Liverpool miran lo mismo. El Liverpool juega una línea alta de alto riesgo y alta recompensa.

Trent avanza y Vinicius es rápido, por lo que el Real intentará contraatacar. Van a intentar aprovechar el espacio detrás de Trent. Ese tiene que ser el plan de juego del Madrid".

"Creo que el Liverpool verá bastante el balón, ya que creo que el Madrid querrá sentarse profundo y golpear en el contraataque".

"Pero no creo que el Liverpool se enfrente a nada que nunca haya visto antes. Casi siempre juegan contra defensas repletas. Siempre tienen que usar su energía y entusiasmo para presionar y recuperar el balón en posiciones avanzadas".

"Entonces, el Liverpool no hará mucha diferencia. Será el Madrid quien intente capitalizar lo que perciben como un eslabón débil en las tácticas del Liverpool. Pero pocos equipos realmente logran lograrlo".