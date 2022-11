México vs. Polonia, Grupo C del Mundial Qatar 2022: cuándo es, dónde, sede, fecha, día, hora y TV

El Tricolor iniciará su camino en la próxima Copa del Mundo midiéndose ante un cuadro polaco que llega proveniente del Repechaje.

México ya conoce su camino para Qatar 2022 y su primer rival no será uno sencillo: Polonia. La escuadra europea se situó en el puesto C4 del Grupo C y el debut será ante el Tricolor. El cotejo se disputará el martes 22 de noviembre de 2022 a las 10:00 horas, tiempo del centro de México, a jugarse en el Estadio 974.

GUÍA DEL MUNDIAL DE QATAR 2022

GOAL

¿Hora, día, fecha cuándo y dónde es el México vs. Polonia del Mundial de Qatar?

PARTIDO México - Polonia FECHA 22 de noviembre de 2022 HORARIO 19:00 horas (tiempo de Qatar)

10: 00 horas (tiempo del centro de México) ESTADIO Estadio 974

Dónde ver en directo online el México vs. Polonia del Mundial de Qatar 2022: Canal de TV y Streaming en vivo

ZONA CANAL HORARIO España TVE, Teledeporte 17.00 Sudamérica TyC Sports, DirecTV Sports ARG y CHI: 13:00

COL: 11:00 México Las Estrellas, TUDN, Sky Sports, Azteca 7 10:00 horas

En México se podrá seguir vía Streaming por las opciones de VIX+ Blue to Go . En Sudamerica a través de DirecTV Go