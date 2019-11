México, el 'gigante' que menosprecia a la Concacaf

El combinado nacional presentó muchos problemas al enfrentar a un equipo de Bermudas con poca experiencia profesional.

"La Liga de Naciones es volver al amateurismo", sentenció Gerardo Martino con respecto al nuevo torneo de la Concacaf. A pesar del dominio por parte del Tri en la Fase de Grupos, el sufrimiento ante Bermudas fue un reflejo del menosprecio que tiene ante el resto de la zona.

México comenzó perdiendo el duelo en casa ante una escuadra de Bermudas cuyos jugadores no son completamente profesionales. Edson Álvarez, uno de los tres 'europeos' de este Tricolor, falló en la marca que generó el primer tanto del encuentro. Los hombres de más experiencia fallando en momentos puntuales para el Tri.

La zaga azteca fue un desastre en el encuentro con errores en las salidas y debilidad en los contragolpes. El gol de Sebastián Córdova antes de terminar el primer tiempo le dio vida a Martino, pero la afición presente en el Nemesio Díez no estaba satisfecha con el accionar de su escuadra.

Sin Raúl Jiménez sobre la cancha, Martino prescindió del mejor futbolista mexicano del momento, y la contundencia de México disminuyó. Aunque J.J. Macías está catalogado como uno de los mejores prospectos, aún tiene terreno por recorrer para ser un referente en el ataque.

Previo al encuentro y durante la Final de la Copa del Mundo Sub 17, la idea de ver a los jugadores de dicha categoría en la Liga de Naciones se hizo presente en las conferencias de prensa de Martino. Sin embargo, el colocar a dichos futbolistas podría provocar un fracaso del Tricolor por su falta de experiencia. Con títulares de y Europa, México tiene complicaciones, por lo cual dejar ir puntos sería sumamente grave para el mandato del argentino.

El Tricolor no supo cómo vencer la velocidad de Bermudas y su agerruida forma de defender. no pesólo suficiente y, a pesar del gol de Antuna al cierre del partido, el resutado de 2-1 pone en tela de juicio qué tanto debe menospreciar el combinado azteca este torneo. Sí, el nivel no es el óptimo, pero ganarle por la mínima una nación cuyo deporte predilecto no es el futbol y es la Selección #168 en el ránking de la FIFA, tampoco es lo ideal si se es el 'gigante' de Concacaf.