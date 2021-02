En México, ¿en qué estadios de futbol ha caído nieve?

Con la reciente caída de nieve en el norte del país, en Goal recordamos más sobre este clima en los estadios de México.

La Liga MX es uno de los campeonatos que menos sufre por los cambios climáticos. Las plazas en las que se encuentran ubicados los estadios no suelen presentar inconvenientes con lo que presenta el medio ambiente, aunque existen excepciones históricas.

En febrero de 2021, el frente frío número 36 se hizo presente en el norte del país. Por ello, recintos como el de FC Juárez, Rayados de Monterrey y Tigres de la UANL lucieron una capa de nieve en sus canchas, algo pocas veces visto en el futbol mexicano.

🐎💚/ ¡Esto es Juárez! Simplemente la frontera más fabulosa y bella del mundo.



¡Mándanos tu foto en esta blanca mañana! #JuárezEsElNumberOne pic.twitter.com/TAPQ88bFRF — FC Juárez (@fcjuarezoficial) February 14, 2021

Sin embargo, esta no es la primera ocasión que pasa. Si bien aún no se define si los próximos encuentros de Tigres y Juárez podrán disputarse (Cruz Azul y Mazatlán, respectivamente), en caso de que así sea, será una situación extraña, pero no única, en el futbol mexicano.

A continuación, en Goal te contamos en qué otros partidos ha existido la presencia de nieve en partidos de Liga MX:

PACHUCA VS CRUZ AZUL - CLAUSURA 2016

En el Clausura 2015, el partido entre Tuzos y Cementeros estuvo cerca de cancelarse por una fuerte nevada que atacó el Estadio Hidalgo previo al partido por la Jornada 1. Afortunadamente, el sistema de filtrado de la cancha de Pachuca hizo su trabajo para quitar lo blanco del césped y que pudiera jugarse un juego que, por el agua restante, fue muy rápido.

CHIVAS VS DORADOS - COPA MX 2016

En la Copa MX también se ha presentado nieve, aunque no en una plaza tan común para fuertes heladas. Chivas recibió en casa a Dorados de Sinaloa, quienes se sorprendieron de entrar a una cancha blanca y no verde. Con el paso de los minutos, ésta se deshieló y tomó el color natural del pasto en la victoria de los del norte sobre los Rojiblancos por marcador de 0-1.