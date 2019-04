México con sabor a café colombiano: Cuatro cafeteros campeones en la Copa MX

Nicolás Benedetti, Mateus Uribe, Andrés Ibargüen y Roger Martínez dieron la vuelta olímpica con América.

sigue de moda en . En los últimos años, el rentado colombiano se ha convertido en uno de los principales proveedores de talento para el fútbol mexicano y cada vez son más los cafeteros que dejan huella y hace historia en el balompié manito.

Tal es el caso de Nicolás Benedetti (60'), Mateus Uribe (30'), Andrés Ibargüen (85') y Roger Martínez (no jugó por lesión) quienes levantaron la gracias a la victoria 1-0 del América sobre Juárez. El único tanto del partido fue obra de Emmanuel Aguilera desde el punto penal.

Gracias Dios un título más 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 orgulloso de mi equipo 🦅

Familia Don de Dios siempre apoyándome ❤️ extrañando los q están en colombia se que siempre me apoyan de corazón estén o no!! los amo FAMILIA 🙏🏻❤️ esto también es de ustedes!! pic.twitter.com/OzGOpY9Lpm — Matheus Uribe (@matheus_uribe8) 11 de abril de 2019

Pero no todo fue color de rosa para los cafeteros en Estadio Olímpico Benito Juárez, pues Benedetti sufrió una torcedura de tobillo que le obligó a dejar el campo en medio de serias muestras de dolor. "Me doblé el tobillo, me duele el pie, el quinto metatarsiano. Espero que no sea nada grave", explicó el ex tras el encuentro.

Según el portal 'Mediotiempo', Nicolás Benedetti podría estar un mes alejado de las canchas y por lo pronto, no jugará este fin de semana frente a .