En México, ¿qué canal transmite Atlético de Madrid vs Valladolid y a qué hora es?

El Colchonero solo necesita conseguir una victoria para consagrarse campeón de La Liga.

Atlético de Madrid se ha tomado muy en serio la idea del 'cuchillo entre los dientes' que tanto pregona Diego Simeone. Sobre todo en el tramo final de La Liga, donde el Colchonero ha sufrido más de la cuenta para retener el liderato ante la enorme presión que ejercieron tanto Real Madrid como Barcelona.

Pero las cosas no le salieron tan mal al cuadro rojiblanco, pues llega a la Jornada 38 con la ventaja que supone depender de sí mismo para salir campeón. El Atleti solo necesita una victoria contra el Valladolid para dar la vuelta olímpica y sumar un nuevo título a sus vitrinas bajo la conducción del Cholo.

Héctor Herrera ha sido un elemento importante en las últimas semanas, haciendo acto de presencia cuando más lo necesitaba su equipo. Y aunque probablemente no sea parte del once inicial del equipo rojiblanco, lo cierto es que Simeone no dudará ni un segundo en mandarlo a la cancha si las cosas se complican.

Contenidos:

Por ello, a continuación en Goal te ofrecemos las alternativas para no perderte ni un segundo del partido de la Jornada 38 de La Liga.

DÍA Y HORARIO DEL ATLÉTICO DE MADRID VS VALLADOLID

El partido está programado para este sábado 22 de mayo a las 11:00 horas, tiempo del Centro de México y del Sureste (Quintana Roo). En el Noroeste (Baja California) comenzará a las 09:00 horas y en el Pacífico a las 10:00 (Baja California Sur, Colima, Chihuahua, Nayarit, Sinaloa y Sonora).

TRANSMISIÓN DEL ATLÉTICO DE MADRID VS VALLADOLID

Solamente la compañía Sky tiene los derechos televisivos de La Liga para la temporada 2020-21, siendo esta la única opción para seguir los partidos del equipo de Herrera.

¿ES CANAL ABIERTO O DE PAGA?

Para mala fortuna del público, únicamente está disponible en la TV cerrada . Es decir, no está en la televisión gratuita. Se requiere desembolsar una cantidad de dinero mensualmente para verlo en la pantalla.

¿QUÉ CANALES SON EN CADA SISTEMA DE CABLE?

Esto depende del paquete que tengas contratado. Por lo general, salvo que se empalmen con otros eventos, va por el básico que es el 1524 . Sin embargo, dado el caso que sí coincida con algo más, entonces sí se modifica el canal.

Sky Black Sky Platinum Sky Gold Sky Sports 1 1501 1501 1501 Sky Sports 2 (HD) 1516 1516 - Sky Sports 3 (HD) 1524 1524 -

Si no hay un televisor a mano igualmente existe la aplicación de Blue to Go Video Everywhere para verlo vía live streaming .

POSIBLES ALINEACIONES

Real Valladolid (4-3-3): Masip; Janko, El Yamiq, Kiko Olivas, Olaza; Roque Mesa, Joaquín, Míchel Herrero/San Emeterio; Jota, Weissman y Óscar Plano.

Atlético Madrid (3-1-4-2): Oblak; Felipe, Giménez, Mario Hermoso; Koke; Trippier, Marcos Llorente, Saúl/Joao Félix, Carrasco; Ángel Correa y Luis Suárez.