En México, ¿qué canal transmite Arsenal vs Liverpool por la Premier League y a qué hora es?

Arsenal y Liverpool se enfrentan en el Estadio Emirates en partido correspondiente a la Jornada 27 de la Premier League que fue pospuesto debido a que los Reds tenían compromiso por la Final de Carabao Cup.

Los Gunners tienen una carrera parejera por el cuarto puesto en la tabla de posiciones con el Manchester United, su actualidad es alentadora y en casa buscarán hacerse fuertes en su lucha por clasificar a la próxima edición de Champions League.

Los Reds, por su parte, no quieren perder la estela del líder, Machester City y saldrán con la intención de no dejarse puntos que puedan comprometer aún más el campeonato.

Al tratarse de uno de los mejores partidos de la semana en el futbol europeo, en GOAL te damos todos los detalles para verlo en vivo.

FECHA, DÍA Y HORARIO DEL ARSENAL VS LIVERPOOL

El partido de la semana en la Premier League se juega este miércoles 16 de marzo a las 14:15 horas, tiempo del Centro de México y del Sureste. En el Noroeste comenzará a las 12:15 horas y en el Pacífico a las 13:15.

DÓNDE VER ARSENAL VS LIVERPOOL

Dentro del país, SKY Sports tendrá la transmisión en vivo del partido en exclusiva. Esto está disponible para todo el territorio mexicano. En esta ocasión el canal para ver el encuentro será el 524 (1524 en HD)

¿SKY ES CANAL ABIERTO O DE PAGA?

Para mala fortuna del público, este únicamente se halla disponible en la TV cerrada. Es decir, no está en la televisión gratuita. Se requiere desembolsar una cantidad de dinero mensualmente para verlo en la pantalla.

¿QUÉ CANAL ES SKY EN CADA SISTEMA DE CABLE?

La Premier League suele ubicarse entre el canal 524 (1524 en High Definition) al 529 (1529 en HD), de acuerdo con la cifra de enfrentamientos por horario.

Sky Sports nada más existe para un sistema de cable: el mismo Sky, puesto que es su oferta personalizada de programación deportiva. Léase que no está ni para Izzi, Megacable, Dish o Total Play.

¿CÓMO VER ARSENAL VS LIVERPOOL EN SMART TV?

Si no cuentas con un televisor, como alternativa queda el celular mediante la app de Blue to Go. La aplicación se consigue para cualquier smartphone o celular inteligentes con sistema operativo Android e

iOs, para posteriormente enlazarla a la pantalla vía Chromecast, Roku, Apple TV o Amazon Fire Stick.

Si contrataste Sky, entonces BTG tiene un costo extra de 20 pesos mexicanos para poder seguir completamente en vivo los cotejos de Premier League y muchos más del futbol europeo.

POSIBLES ALINEACIONES

ARSENAL :

Ramsdale; Soares, White, Gabriel, Tierney; Partey, Xhaka; Martinelli, Odegaard, Saka y Lacazette

LIVERPOOL :

Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson, Keita; Mané, Jota y Salah.