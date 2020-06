En México, ¿qué canal de TV pasa Barcelona vs Mallorca y a qué hora?

Después de la pausa provocada por la pandemia de coronavirus, los Culés regresarán a las canchas frente a un rival urgido.

El futbol español vuelve, y uno de los platillos más atractivos que se vivirán este fin de semana se disputará en el Iberostar Estadi. continúa su camino por el título, teniendo enfrente un duelo muy complicado contra el .

Los dirigidos por Quique Setién están en el liderato de la clasificación por dos puntos, necesitando mantener el paso si desean hacerse con el título. Por su parte, los Barralets quieren salir de la zona del descenso, necesitando sumar sí o sí.

El Barça es uno de los clubes internacionales más queridos en , teniendo a miles de aficionados pendientes del desempeño de Lionel Messi, Antoine Griezmann, Gerard Piqué, Jordi Alba y las estrellas del cuadro catalán.

Más equipos

Contenidos:

Por eso, a continuación en Goal te traemos toda la información que debes de saber acerca del juego.

DÍA Y HORARIO DEL MALLORCA VS BARCELONA EN MÉXICO

El enfrentamiento entre Barralets y Blaugranas se llevará a cabo el sábado 13 de junio de 2020, en punto de las 15:00 horas del Tiempo del Centro de México . Es decir, a las 13:00 del Noroeste (Baja California), 14:00 del Pacífico (BCS, Colima, Chihuahua, Nayarit, Sinaloa y Sonora) y 15:00 del Sureste (Quintana Roo).

TRANSMISIÓN DEL MALLORCA VS BARCELONA EN MÉXICO

La emisora encargada del mismo duelo es, como en todo lo relativo a balompié español y la mayoría de las ligas del Viejo Continente, el sistema de cable SKY. En otras palabras, únicamente se emitirá en exclusiva para los suscriptores.

¿SKY ES CANAL ABIERTO O DE PAGA?

Lamentablemente para el grueso de los interesados, este únicamente se accede a él mediante la televisión restringida. Es decir, no está disponible para la TV abierta o gratuita. En otras palaras, hay que pagar una couta mensual para tenerlo en nuestras pantallas.

¿QUÉ CANAL ES SKY SPORTS EN CADA SISTEMA DE CABLE?

Sky Sports únicamente existe para un sistema de cable: el propio Sky, porque es su rama exclusiva de contenidos deportivos. O sea, no está ni para Izzi, Megacable, Dish o Total Play.

La Liiga y la suelen pasar por el canal 516 (1516 en High Definition) al 523 (1523 en HD), dependiendo la cantidad de juegos por horario.

¿CÓMO VER EL MALLORCA VS BARCELONA SMART TV?

En caso de no contar con una TV a la mano, la otra opción es a través del celular vía la aplicación de Blue to Go. La app se encuentra al alcance de los smartphones o teléfonos intéligentes con sistema operativo Android e iOs para luego conectarla a la pantalla con base en Chromecast, Roku, Apple TV o Fire Stick de Amazon.

Si tienes Sky, entonces automáticamente tienes derecho a contar con BTG; no existe una tarifa adicional, aunque hay que bajarla e instalarla para ingresar con los datos de la cuenta televisiva. Si no contraste a esta compañía, tampoco disfrutarás de su señal digital.

ALINEACIONES Y TODO SOBRE MALLORCA - BARCELONA

Aquí puedes consultar la información del cotejo: convocatorias, lesionados y más.