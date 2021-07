En México, ¿qué canal pasa Inglaterra vs Italia, dónde ver EN VIVO y a qué hora?

The Tree Lions y la Azzurra disputan el último partido de una inolvidable Eurocopa.

La Eurocopa 2021 termina este domingo, teniendo un partido épico para cerrar la competición. Inglaterra e Italia han llegado hasta la gran final, siendo sin lugar a dudas los dos cuadros que mejor futbol han practicado.

Los ingleses podrán contar con el respaldo de su afición en Wembley, sabiendo que en caso de ganar conquistarían el segundo título de su historia. Por su parte, la escuadra Azzurri llegaba con pocas expectativas a la competición, pero han logrado con su trabajo partido a partido conquistar a los fanáticos con su propuesta futbolística.

El torneo ha estado a la altura de las expectativas y tendrá una gran final de alarido. La atmósfera está bastante encendida y fortunadamente, tendrá transmisión en territorio mexicano.

Contenidos:

A lo largo de toda la Eurocopa, muchos de los cotejos más atractivos han sido exclusivos de un sistema de cable. Afortunadamente para los fanáticos, con este compromiso decisivo no ocurrirá lo mismo.

Por ello, a continuación en Goal te presentamos la información correspondiente para la televisión mexicana.

DÍA Y HORARIO DEL INGLATERRA VS ITALIA EN MÉXICO

El cotejo entre Inglaterra e Italia está programado para el domingo 11 de julio de 2021 a las 14:00 horas (Tiempo del Centro de México) .

TRANSMISIÓN DEL INGLATERRA VS ITALIA EN MÉXICO

Para la República Mexicana, el partido podrá verse en Sky, TUDN y Canal 5.

¿ES CANAL ABIERTO O DE PAGA?

Afortunadamente para la mayoría de la audiencia, este partido será transmitido a través de televisión abierta, además de televisión de cable y de paga.

¿QUÉ CANAL ES EN CADA SISTEMA DE CABLE?

Sistema SKY IZZI MEGACABLE DISH TOTAL PLAY Canal 5 105 / 1105 (HD) 5 / 705 (HD) 105 105 5 TUDN 547 / 1547 (HD) 501 / 890 (HD) N / A N / A 503 Sky 535 / 1535 (HD) - - - -

¿CÓMO VER INGLATERRA VS ITALIA EN SMART TV?

Si no cuentas con un televisor, como alternativa queda el celular mediante la app de TUDN y Blue to Go . La aplicación se consigue para cualquier smartphone o celular inteligentes con sistema operativo Android e iOs para posteriormente enlazarla a la pantalla vía Chromecast, Roku, Apple TV o Amazon Fire Stick.

PROBABLES ALINEACIONES

Inglaterra: Pickford, Trippier, Walker, Stones, Maguire, Shaw, Rice, Phillips, Sterling, Kane, Mount.

Italia: Donnarumma; Di Lorenzo, Chiellini, Bonucci, Emerson; Jorginho, Verratti, Barella; Chiesa, Immobile, Insigne.