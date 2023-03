En México, ¿Qué canal transmite Italia vs Inglaterra por las Eliminatorias de la Eurocopa y a qué hora es?

Italia desea refrendar su título en el certamen; enfrentan un duro partido contra Inglaterra.

Que Italia no haya ido al Mundial de Qatar, no le quita la corona de campeón en la Eurocopa, misma que intentarán defender para la próxima edición que se avecina. Por ahora, deberán vencer a Inglaterra en las rondas preliminares, donde los Leones lucen como los favoritos al interior del Grupo C.

Este primer encontronazo de Italia vs Inglaterra se jugará en la casa del Napoli, el Estadio Diego Armando Maradona.

Getty Images

Aquí en GOAL te decimos el canal y la fecha donde se puede ver en vivo desde México.

ITALIA VS INGLATERRA: FECHA Y HORARIO

El partido se jugará el jueves, 23 de marzo a las 13:45 horas, tiempo del Centro y Sureste de México. En el Noroeste comenzará a las 11:45 horas y en el Pacífico a las 12:45 horas.

TRANSMISIÓN DEL ITALIA VS INGLATERRA

Solamente SKY tiene los derechos para televisar este compromiso internacional, por lo que el Italia vs Inglaterra únicamente irá por la pantalla de Sky Sports.

¿ES CANAL ABIERTO O DE PAGA?

Para mala fortuna del público, únicamente está disponible en la TV cerrada. Es decir, se requiere desembolsar una cantidad de dinero mensualmente para verlo por la pantalla.

CÓMO VER ONLINE ITALIA VS INGLATERRA

El partido se puede ver vía streaming por internet a través de la aplicación Blue To Go.