En México, ¿qué canal pasa Francia vs Suiza, dónde ver EN VIVO y a qué hora?

Les Blues buscarán en boleto a la siguiente fase, necesitando derrotar al combinado Nati.

La Eurocopa 2021 disputa ahora su fase de vencer o morir, y sin lugar a dudas uno de los equipos más atractivos para los aficionados es el combinado de Francia, probablemente el máximo candidato a conquistar el título.

El combinado dirigido por Didier Deschamps no tendrá un adversario sencillo en los octavos de final, y la suerte determinó que se mida ante Suiza, un cuadro que sabe disputar estos torneos y que ya complicó a Gales y Turquía.

Contenidos:

A lo largo de toda la Eurocopa, muchos de los cotejos más atractivos han sido exclusivos de un sistema de cable. Desafortunadamente para los aficionados, este será otro compromiso en el cual únicamente podrá seguirse por tele de paga.

Por ello, a continuación en Goal te enseñamos la información correspondiente para la televisión mexicana.

DÍA Y HORARIO DEL FRANCIA VS SUIZA EN MÉXICO

El cotejo entre España y Suiza está programado para el lunes 28 de junio de 2021 a las 14:00 horas (Tiempo del Centro de México) .

TRANSMISIÓN DEL FRANCIA VS SUIZA EN MÉXICO

Para la República Mexicana, el partido podrá verse en Sky.

¿ES CANAL ABIERTO O DE PAGA?

Desafortunadamente para la afición, este partido es exclusivo de televisión de paga.

¿QUÉ CANAL ES EN CADA SISTEMA DE CABLE?

En el sistema SKY, el partido se puede ver en el canal 534 o 1534 en HD. La Eurocopa viene incluída en todos los paquetes de ese sistema de cable.

¿CÓMO VER FRANCIA VS SUIZA EN SMART TV?

Si no cuentas con un televisor, como alternativa queda el celular mediante la app Blue to Go . La aplicación se consigue para cualquier smartphone o celular inteligentes con sistema operativo Android e iOs para posteriormente enlazarla a la pantalla vía Chromecast, Roku, Apple TV o Amazon Fire Stick.

PROBABLES ALINEACIONES

Francia: Lloris; Lenglet, Varane, Kimpembe, Pavard; Pogba, Kanté, Rabiot; Griezmann, Benzema, Mbappé.

Suiza: Sommer; Elvedi, Akanji, Rodríguez; Widmer, Freuler, Xhaka, Zuber; Shaqiri, Seferovic, Embolo.