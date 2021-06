En México, ¿qué canal pasa España vs Suecia, dónde ver EN VIVO y a qué hora?

La Roja se medirá ante el cuaro Blagult en el debut de ambos conjuntos.

La Eurocopa 2021 no detiene actividades, y para este lunes 14 de junio está proyectado el debut de uno de los equipos predilectos de los fanáticos mexicanos: La Selección de España, dirigida por Luis Enrique.

El cuadro Ibérico ha generado muchas polémicas en últimos días, desde el brote de casos de coronavirus hasta la cuestionada convocatoria. En este primer cotejo, tendrán una prueba bastante dura contra Suecia.

Contenidos:

Por ello, a continuación en Goal te enseñamos la información correspondiente para la televisión mexicana.

DÍA Y HORARIO DEL ESPAÑA VS SUECIA EN MÉXICO

El cotejo entre España y Suecia está programado para el lunes 13 de junio de 2021 a las 14:00 horas (Tiempo del Centro de México) .

TRANSMISIÓN DEL ESPAÑA VS SUECIA EN MÉXICO

Para la República Mexicana, el partido podrá verse a través de Canal 5 y TUDN. También será transmitido por el sistema de cable de SKY.

¿ES CANAL ABIERTO O DE PAGA?

Afortunadamente para la mayoría de la audiencia, este partido será transmitido a través de tele abierta y cerrada. Es decir, se encuentra disponible en la mayor cantidad de sistemas de cable disponibles.

¿QUÉ CANAL ES EN CADA SISTEMA DE CABLE?

Sistema SKY IZZI MEGACABLE DISH TOTAL PLAY Canal 5 105 / 1105 (HD) 5 / 705 (HD) 105 105 5 TUDN 547 / 1547 (HD) 501 / 890 (HD) N / A N / A 503

Sky Sports, por el contrario, nada más existe para un sistema de cable: el mismo Sky, puesto que es su oferta personalizada de programación deportiva. Léase que no está ni para Izzi, Megacable, Dish o Total Play. El partido será transmitido en el canal 534 y 1534 en HD.

¿CÓMO VER ESPAÑA VS SUECIA EN SMART TV?

Si no cuentas con un televisor, como alternativa queda el celular mediante la app de TUDN y Blue to Go . La aplicación se consigue para cualquier smartphone o celular inteligentes con sistema operativo Android e iOs para posteriormente enlazarla a la pantalla vía Chromecast, Roku, Apple TV o Amazon Fire Stick.

PROBABLES ALINEACIONES

España: Unai Simón; Marcos Llorente, Pau Torres, Laporte, Gayá; Koke, Rodrigo, Thiago; Gerard Moreno, Morata y Ferrán Torres.

Suecia: Olsen; Lustig, Lindelof, Helander, Augustinsson; Ekdal, Olsson, Sebastian Larsson, Forsberg; Berg e Isak.