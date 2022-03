En México, ¿qué canal transmite Brasil vs Chile por las Eliminatorias Sudamericanas y a qué hora es?

La Selección de Brasil continúa en el camino hacia el Mundial de Qatar 2022, siendo el equipo con mejor rendimiento en lo que va de las Eliminatorias Sudamericanas. El equipo de Tite ahora tiene una importante tarea ante Chile, en duelo que podría confirmarlos como primer lugar de la clasificación general del clasificatorio.

Brasil marcha primero con 39 puntos en quince partidos y Chile se ubica sexto con 19 puntos. Una victoria los definiría en el primer lugar, ya con el boleto en mano al Mundial Qatar 2022, siendo los primeros en conseguirlo después de una victoria contra Colombia.

Ante la expectativa que genera este compromiso, los aficionados querrán saber en dónde se transmite el partido. Y para que estén al tanto, en GOAL te damos la fecha y canal donde se puede ver en vivo.

FECHA, DÍA Y HORARIO DEL BRASIL VS CHILE

El partido se juega este jueves 23 de marzo a las 17:30 hrs, tiempo del Centro de México y 18:30 en el Sureste. En el Noroeste comenzará a las 15:30 hrs y en el Pacífico a las 16:30 hrs.

TRANSMISIÓN DEL BRASIL VS CHILE

Los derechos de este partido los tiene la compañía Sky, siendo la única opción disponible en México para seguir este encuentro que se llevará a cabo en el Estadio Maracaná.

¿ES CANAL ABIERTO O DE PAGA?

Para mala fortuna de la afición, este partido únicamente está disponible en la TV cerrada. Es decir, no está en televisión abierta. Se requiere desembolsar una cantidad de dinero mensualmente para verlo en la pantalla.

¿QUÉ CANALES SON EN CADA SISTEMA DE CABLE?

Esto depende del paquete que tengas contratado. Salvo que se empalme con otros eventos, va por el básico que es el 1510. Sin embargo, dado el canal que sí coincida con algo más, entonces sí se modifica el canal.

Sky Black Sky Platinum Sky Gold Sky Sports 1510 1510 1510

¿CÓMO VER ONLINE BRASIL VS CHILE?

El partido se puede ver vía streaming por internet a través de la aplicación de Blue to Go Video Everywhere.

ALINEACIONES BRASIL VS CHILE

Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Guilherme Arana; Casemiro, Fred, Lucas Paquetá; Antony, Vinicius Júnior y Neymar.

Chile: Claudio Bravo; Paulo Díaz, Gary Medel, Enzo Roco; Mauricio Isla, Claudio Baeza, Arturo Vidal, Charles Aránguiz y Gabriel Suazo; Eduardo Vargas y Alexis Sánchez.