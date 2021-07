En México, ¿qué canal pasa Brasil vs Chile, dónde ver EN VIVO y a qué hora?

Una de las rivalidades más candentes de Latinoamérica tendrá un nuevo episodio este viernes.

La Copa América disputa este viernes 2 de julio sus primeros partidos de cuartos de final, teniendo la serie más emocionante en la que cruzará a Brasil y Chile, dos equipos protagonistas que han disputado compromisos épicos en últimos años.

Esta competición es la más atractiva que puede seguirse en el continente, teniendo todavía en competencia a figuras del calibre de Lionel Messi, Neymar, Luis Suarez, Cabecita Rodriguez, Santiago Ormeño, Arturo Vidal, Yoshimar Yotun o Juan Guillermo Cuadrado, por lo cual este cruce será garantía de espectáculo y goles.

El partido entre la Verdeamarelha y la Roja podrá disfrutarse en la República Mexicana, pues un sistema de cable y una plataforma de streaming han adquirido los derechos para transmitir todos los partidos de la competencia.

DÍA Y HORARIO DEL BRASIL VS CHILE EN MÉXICO

El cotejo entre Brasil y Chile está programado para el viernes 2 de julio de 2021 a las 19:00 horas (Tiempo del Centro de México) .

TRANSMISIÓN DEL BRASIL VS CHILE EN MÉXICO

Para la República Mexicana, el sistema de cable SKY transmite las eliminatorias sudamericanas, la Copa América, así como distintas ligas europeas. Esto, por supuesto, en exclusiva para sus suscriptores.

Otra gran opción para sintonizar la Copa América es suscribirse a Fanatiz, plataforma que ofrece una amplia oferta de contenido deportivo, además de toda la Copa América. Aquí te puedes suscribir.

¿SKY ES CANAL ABIERTO O DE PAGA?

Desafortunadamente para la mayoría de la audiencia, únicamente se accede a él a través de la TV cerrada. O sea, no se encuentra disponible para la televisión gratuita. En otras términos: se necesita desembolsar una cantidad por mes para disfrutarlo en nuestras pantallas.

El partido será transmitido en el canal 510 y 1510 en HD , donde se ofrece la transmisión de las eliminatorias de Conmebol y Copa América.

¿CÓMO SUSCRIBIRSE A FANATIZ?

El certamen ya se encuentra en los cuartos de final y puedes seguir cada uno de los partidos a través de Fanatiz, que te ofrece el servicio totalmente gratis durante los primeros 7 días. Acá te contamos cómo puedes suscribirte:

1. Accede al sitio web de Fanatiz AQUÍ.

2. Regístrate en la plataforma con tu correo electrónico y una contraseña.

3. El costo del servicio es de 79 pesos al mes, teniendo acceso a la plataforma en distintos dispositivos. Se ofrece la programación de la Champions League, Copa América, Liga MX, Futbol argentino, MLB, NFL y mucho más.

4. ¡Estás listo! A partir de tu confirmación de registro podrás acceder a toda la programación de la plataforma.

¿CÓMO VER BRASIL VS CHILE EN SMART TV?

Si no cuentas con un televisor, como alternativa queda el celular mediante la app de Blue to Go . La aplicación se consigue para cualquier smartphone o celular inteligentes con sistema operativo Android e iOs para posteriormente enlazarla a la pantalla vía Chromecast, Roku, Apple TV o Amazon Fire Stick.

Si contratase Sky, entonces BTG tiene un costo extra de 20 pesos mexicanos para poder seguir completamente en vivo los cotejos de las eliminatorias sudamericanas y muchos más del futbol europeo.

PROBABLES ALINEACIONES

Brasil: Alisson, Danilo, Thiago Silva, Marquinhos, Renan Lodi, Casemiro, Fred, Everton, Richarlison, Neymar; Gabriel Jesús.

Chile: Claudio Bravo; Mauricio Isla, Gary Medel, Francisco Sierralta, Eugenio Mena; Charles Aránguiz, Erick Pulgar, Arturo Vidal; Alexis Sánchez; Ben Brereton; Eduardo Vargas.