En México, ¿qué canal transmite Bélgica vs Francia por las semifinales de la Nations League y a qué hora es?

Los Diablos rojos y los Galos se miden en la antesala de la final de la UEFA Nations League.

La Fecha FIFA de octubre viene con todo, porque además de los clasificatorios en todo el mundo para el Mundial de Qatar 2022, también nos regalará un partido entre Bélgica y Francia que promete ser espectacular.

El encuentro entre belgas y galos corresponde a las semifinales del Final Four por la UEFA Nations League y es una gran prueba para que los de Didier Deschamps recuperen su mejor nivel o para que el equipo de Roberto Martínez por fin gane algo con su generación dorada.

Se trata de unos de los encuentros más reñidos del mes a nivel de selecciones, por ello en Goal te presentamos las opciones para seguir en vivo por TV mexicana este atractivo duelo.

Contenidos:

FECHA, DÍA Y HORARIO DEL BÉLGICA VS. FRANCIA

El partido se juega el jueves 7 de octubre a las 13:45 horas, tiempo del Centro de México y del Sureste. En el Noroeste comenzará a las 11:45 horas y en el Pacífico a las 12:45.

DÓNDE VER BÉLGICA VS. FRANCIA POR TV

La transmisión en vivo pasa solamente por Sky, compañía que tiene los derechos televisivos de muchos partidos a nivel de selecciones para la temporada 2021-22, siendo esta la única opción para seguir los compromisos internacionales.

¿SKY ES CANAL ABIERTO O DE PAGA?

Para mala fortuna del público, únicamente está disponible en la TV cerrada. Es decir, no está en la televisión gratuita. Se requiere desembolsar una cantidad de dinero mensualmente para verlo en la pantalla.

¿EN QUÉ CANAL VA BÉLGICA VS FRANCIA Y CÓMO VER ONLINE?

Esto depende del paquete que tengas contratado. Por lo general, salvo que se empalmen con otros eventos, va por el básico que es el 1516. Si no hay un televisor a mano igualmente existe la aplicación de Blue to Go Video Everywhere para verlo vía live streaming .

POSIBLES ALINEACIONES

BÉLGICA: Courtois; Alderweireld, Denayer, Vertonghen; Castagne, Tielemans, De Bruyne, Carrasco; Eden Hazard, Leandro Trossard y Romelu Lukaku. DT: Roberto Martínez.

FRANCIA: Hugo Lloris; Pavard, Kimpembe, Varane; Lucas Hernández; Tchouameni, Pogba, Veretout; Mbappé, Benzema y Griezmann. DT: Didier Deschamps.