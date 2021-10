En México, ¿qué canal transmite Atlético de Madrid vs Real Betis y a qué hora es?

Los Colchoneros quieren meterse de lleno a la pelea por refrendar su título y ahora tienen una complicada prueba ante los Verdiblancos.

Atlético de Madrid vive momentos de incertidumbre, tanto en Champions League como en LaLiga. Los dirigidos por Diego Simeone vienen de quedarse con el título del campeonato español en la pasada campaña 20-21, pero ahora se encuentran lejos de refrendar su corona.

Para la Jonrada 11 del torneo, los Colchoneros regresan a casa para medirse ante el Real Betis. Los Verdiblancos han tenido un buen inicio de semestre y por el momento se encuentran dentro de los mejores cuatro clubes de la clasificación, por lo cual buscan mantenerse en dichos puestos.

Contenidos:

Por ello, a continuación en Goal te ofrecemos las alternativas para no perderte ni un segundo del partido de la Jornada 11 de La Liga.

DÍA Y HORARIO DEL ATLÉTICO DE MADRID VS REAL BETIS

El partido está programado para este domingo 31 de octubre las 09:15 horas, tiempo del Centro de México y del Sureste (Quintana Roo). En el Noroeste (Baja California) comenzará a las 07:15 horas y en el Pacífico a las 08:15 (Baja California Sur, Colima, Chihuahua, Nayarit, Sinaloa y Sonora).

TRANSMISIÓN DEL ATLÉTICO DE MADRID VS REAL BETIS

Solamente la compañía Sky tiene los derechos televisivos de La Liga para la temporada 2020-21, siendo esta la única opción para seguir los partidos de los equipos de Héctor Herrera y Diego Lainez.

¿ES CANAL ABIERTO O DE PAGA?

Para mala fortuna del público, únicamente está disponible en la TV cerrada . Es decir, no está en la televisión gratuita. Se requiere desembolsar una cantidad de dinero mensualmente para verlo en la pantalla.

¿QUÉ CANALES SON EN CADA SISTEMA DE CABLE?

Esto depende del paquete que tengas contratado. Por lo general, salvo que se empalmen con otros eventos, va por el básico que es el 1524 . Sin embargo, dado el caso que sí coincida con algo más, entonces sí se modifica el canal.

Sky Black Sky Platinum Sky Gold Sky Sports 1 1501 1501 1501 Sky Sports 2 (HD) 1516 1516 - Sky Sports 3 (HD) 1524 1524 -

Si no hay un televisor a mano igualmente existe la aplicación de Blue to Go Video Everywhere para verlo vía live streaming .

POSIBLES ALINEACIONES

Atlético de Madrid (1-3-4-2-1): Oblak; Giménez, Savic/Felipe, Mario Hermoso/Lodi; Trippier, De Paul, Koke, Carrasco; Griezmann, Joao Félix; Luis Suárez

Real Betis (1-4-2-3-1): Claudio Bravo; Héctor Bellerín, Pezzella, Víctor Ruiz, Álex Moreno/Juan Miranda; Guido Rodríguez, William Carvalho; Rodri Sánchez, Canales, Fekir; Willian José/Borja Iglesias/Juanmi