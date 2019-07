Mexicano Juan Gerardo Ramírez firma con el Roda JC de Holanda

Ramírez será el quinto connacional en el futbol holandés

Hirving Lozano, Erick Gutiérrez, Richard Ledezma y Edson Álvarez no serán los únicos mexicanos en , pues el tapatío Juan Gerardo Ramírez jugará para el Roda JC de Segunda División.

Ramírez, defensor de 21 años, firmó contrato por dos temporadas con el equipo propiedad del jalisciense Mauricio García de la Vega, que tiene el 80% de acciones de la institución de Kerkrade.

“Desde el primer día de mi periodo de prueba me he sentido como en casa en este hermoso club. Estoy feliz de poder jugar con Roda JC”, expresó Juan Gerardo, quien no pudo debutar en la con y y se vio obligado a jugar con el Stumbras de Lituania y Lorca Deportiva de .

El Roda, dirigido por Jean-Paul de Jong, descendió la temporada pasada por lo que con nuevo proyecto deportivo, buscarán volver cuanto antes posible a la Primera División, también nombrada .