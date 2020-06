El sueño de la mexicana Silvana Flores con el Chelsea: compartir cancha con su hermana

La seleccionada mexicana de 18 años llegó al Chelsea Femenino procedente del Arsenal de Inglaterra.

Silvana Flores, promesa mexicana que fue contratada por el Chelsea de Inglaterra de cara a la temporada 2020-2021, no pierde de vista la esperanza de que en algún momento pueda jugar junto a su hermana Tatiana.

Y es que además del fichaje de la mediocampista de 18 años con las Blues, su hermana de 14 años también pasó del al equipo Sub 16 del , por lo que habría la oportunidad de que a futuro aparezcan juntas en el terreno de juego.

“Espero algún día podamos jugar juntas en el primer equipo del Chelsea, ella juega de delantera o volante, yo más en media cancha, más ofensiva, creo que podemos tener mucha química, podemos hacer cosas muy buenas, meter muchos goles, que ella esté acá significa mucho, quiero que algún día juguemos juntas”, dijo en entrevista con Goal.

El futbol puso a la familia Flores en . Además de Silvana y Tatiana, su hermano Marcelo milita en el Arsenal, donde juega con la Sub 18 y es considerado como uno de los prospectos de la cantera y selección mexicana.

“Es muy importante (que estén los hermanos en Inglaterra), sin mi familia no creo que podría cumplir todo lo que he cumplido hasta este punto de mi vida, con ellas me siento más tranquila y feliz, me ayuda a jugar mejor, mi familia significa todo para mi, tenerlos cerca es algo muy bonito y especial”, explicó.

La nacida en Canadá, de padre mexicano, compartirá vestidor con seleccionadas como Carly Telford y Bethany England de Inglaterra, María Thorisdottir de Noruega, Magdalena Eriksson de y Sam Kerr, reconocida futbolista australiana con una importante influencia para el deporte femenino.

“Estoy muy motivada, está Sam Kerr pero hay muchísimas más con ese nivel en Chelsea, todas están con sus selecciones, son jugadoras muy importantes en el mundo, estoy preparada para llegar y jugar con todas estas jugadoras”, mencionó.

Silvana llega en buen momento al club inglés puesto que estarán disputando la siguiente edición de la Liga de Campeones Femenina de la UEFA, para la que aspira debutar: “Me ilusiono muchísimo, Chelsea es muy gran equipo, ganaron la Liga, vamos a ir a la Champions el año que viene, estoy muy ilusionada y espero tener mi debut en Champions, me siento preparada, ilusionada”, mencionó.

“Por supuesto. La Champions es una de las ligas más importantes del mundo, las mejores del mundo juegan , jugar contra todas ellas internacionales va a ser una experiencia increíble”, agregó.

PRONOSTICA UNA GENERACIÓN EXITOSA DEL TRI

Para Flores, la camada de selección mexicana que alcanzó el subcampeonato del Mundial Sub 17 en 2018 y que disputará el Mundial Sub 20 puede conseguir grandes éxitos como combinado absoluto, pues hay talento de la mano de la exjugadora Mónica Vergara.

“Yo creo que sí, mira lo que hemos logrado en corto tiempo juntas. Sólo iremos creciendo y mejorando con toda la experiencia a nuestra corta edad, mi experiencia en Europa, la experiencia de Reyna (Reyes) en , las demás (Nicole Pérez, Alison González y Ximena Ríos por ejemplo) en , el Mundial y demás, vamos a lograr muchas cosas. Queremos ganar nuestro próximo Mundial Sub 20, todas queremos ir al equipo mayor, tenemos muchos sueños y espero que podamos lograrlos”, dijo.

Consideró que el segundo lugar en la justa mundialista de divisiones menores la benefició para su presente en Europa: “Fue muy importante, me dio una experiencia que no importa a qué edad, si eres varonil o femenil, jugar una final del Mundial es algo que quedará para toda la vida, regresando a Inglaterra después de esa final me ayudó muchísimo en confianza, mi experiencia y nivel mejoró muchísimo, me ayudó a llegar con el primer equipo de Arsenal donde tenía más oportunidades de triunfar. Con Arsenal, ahora estoy en Chelsea, esa final era el comienzo de todo”, manifestó.

Silvana confía poder ser un ejemplo para las futbolistas mexicanas que aspiran alcanzar el profesionalismo: “Espero que las niñas chiquitas me vean como alguien que las motive, alguien por la que persigan sus sueños, el trabajo te lleva a triunfar, suceder, sólo tienes que trabajar fuerte”.