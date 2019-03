Ernesto Valverde sale con Messi y Suárez, pero sin Coutinho, en el Villamarín

Ernesto Valverde apuesta por sus dos mejores hombres de ataque y prescinde del brasileño pese a la lesión de Dembélé.

Ni tener La Liga prácticamente a tiro le hace darse un respiro a Ernesto Valverde, que sale con un prácticamente once de gala en el Benito Villamarín. Un equipo titular en el que no está Philippe Coutinho. Pese a la lesión de Ousmane Dembélé, el técnico del Barcelona no apuesta por el brasileño, aunque sí por sus dos seguros de vida en lo que al ataque se refiere: Messi y Luis Suárez.

Sin Dembélé, lesionado, altera la disposición táctica el equipo azulgrana, saliendo con un previsible 4-4-2, y dando entrada a Arturo Vidal para fortalecer su centro del campo y debilitar la mejor faceta del Real Betis.

Así, el once inicial del Barça para este duelo de la jornada 28 de La Liga es: Ter Stegen - Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba - Arturo Vidal, Busquets, Arthur, Rakitic - Leo Messi y Luis Suárez.