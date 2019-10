Messi: "¿Valverde? La culpa de lo de Anfield es de los jugadores, llevamos 5 años sin la Champions"

El capitán del Barcelona reconoce que tiene una cuenta pendiente con la máxima competición continental y prioriza ganarla antes que el Balón de Oro.

Lionel Messi tiene una espina clavada con la UEFA . El argentino quiere volver a ganar el torneo continental con el y cree que la eliminación de la temporada pasada ante el fue culpa de la plantilla y no de Ernesto Valverde.

"Lo de Liverpool fue culpa nuestra y pasó después de lo de , nos bloqueamos y nos vino a la cabeza lo de Roma, cada vez íbamos peor peor no fue por el entrenador pero tampoco fue decisión mía que tenía que seguir, el club decidió que continuara y creo que para todos fue una alegría porque le apoyamos y le queremos como a Luis Enrique o el que estaba antes que él, para conseguir objetivos tenemos que estar unidos", analizó en una entrevista en RAC 1.

De hecho, el de Rosario no oculta que cree que podría haber ganado la "Orejona" más veces: "Dejamos pasar muchas oportunidades y creo que podíamos haber logrado alguna más, no lo hicimos por una cosa u otra y lamentablemente ya hace mucho que no se gana".

Sin ir más lejos, Messi prioriza ganar la Champions otra vez a volver a ganar el Balón de Oro: "No sé si lo ganaré, no sería una decepción no ganarlo, estos premios son un lindo reconocimiento, especialmente para los niños, pero para mí nunca fueron prioridad, me decepcionaría más pasar otro año sin ganar la Champions, son ya cinco años que no lo hacemos".