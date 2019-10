El Cirque du Soleil estrena el espectáculo basado en Messi en octubre

El Cirque du Soleil -Circo del Sol-, la empresa canadiense de entretenimiento, que a la vez es la mayor productora de teatro del mundo lanzará un nuevo espectáculo que se pone en marcha el 10 de octubre de 2019 en -jugando con las cifras del 10- basado en el talento y los logros de Lionel Messi.

World Premiere of @MessiCirque in #Barcelona is hours away... Get pumped for the show with 10 artist training inspirations! 🙌⚽️ pic.twitter.com/d7ZYecDAvn