Messi y el sueño de ganar el Mundial: "Es el único que me queda por cumplir"

Leo recordó la final ante Alemania y contó que todavía se lamenta por no poder levantar la copa: "Fue el máximo momento de esa camada".

Mientras la se acerca, también se acerca la posibilidad de que Lionel Messi pueda sacarse la única espina que tiene: ganar algo con la Selección argentina. Pero aunque el certamen que se jugará a partir del 14 de junio en puede servir para que Leo festeje su primer título con la Albiceleste, no es el máximo objetivo al que apunta.

#MessiEnEF repasó la foto en la que mira la Copa del Mundo en Brasil 2014: "Dios dirá si nos miraremos o no, sería lo máximo". pic.twitter.com/m6f4uUuo4r — TyC Sports (@TyCSports) 5 de junio de 2019

"Dios dirá si nos miraremos o no, es el sueño máximo que me queda por cumplir", expresó la Pulga, en referencia a la Copa del Mundo. "Ese Mundial fue terrible, nos merecíamos coronar. Fue el máximo momento de esa camada, por cómo y desde dónde llegábamos", analizó. ¿Será en Catar? "No miro más allá de lo que tenemos en frente".