Messi: "Sin mis compañeros no habría ganado ni una Bota de Oro"

El rosarino hace historia recibiendo su sexto trofeo como mejor goleador europeo e insiste en agradecerles a compañeros y familia el éxito.

Lionel Messi recibió este miércoles la Bota de Oro de la temporada 2018-2019 que le acredita como el mejor goleador de Europa por sexta vez en su carrera. El argentino recogió el galardón en un evento celebrado en la Antigua Fábrica de Estrella Damm y agradeció el reconocimiento.

El rosarino se mostró satisfecho por el galardón pero insistió en que lo que le gusta son los títulos colectivos. "Todos los años queremos ganar la Champions pero somos conscientes que la Liga es lo más importante, si no estás bien allí será más difícil competir en la otras competiciones, pero somos el y siempre apuntamos a todo" comentó para luego agradecerle a todo el mundo lo que le han hecho vivir. "Es un placer estar acá, gracias a mi familia, a mis compañeros, a Luis (Suárez) y Jordi (Alba), sin ellos no habría podido conseguir ni siquiera una Bota de Oro así que muchas gracias".

Antes, el rosarino había respondido un cuestionario realizado por aficionados de corta edad, que le preguntaron sobre cuestiones de su día a día. De esta forma, Messi comentó que a pesar de ser incomparable con los pies, "no soy de darme maña con las manos para arreglar cosas, siempre pido ayuda". Sí confesó, en cambio, que "soy mañoso con la almohada, le doy importancia y a la hora de dormir me puede pasar un camión al lado que no siento nada".

Eso sí, el rosarino admitió que "le doy mucha importancia a la alimentación y al descanso, siempre se lo digo a mis hijos, es importante comer bien para tener fuerzas, les cuesta comer verduras pero se las damos, Thiago come, Mateo... pero le doy mucha importancia". En cuanto a su forma de vestir, reveló que "depende del día, de como me levante, pero soy de ir cómodo en chándal o en tejano, el traje es para ocasiones especiales nada más". Acabó explicando que "generalmente el malo en casa soy yo, el que los reta y está encima de los niños, a veces demasiado pero muchas veces se lo merecen, soy yo".