Messi: "Siempre soñé ganar con Argentina y eso me liberó"

El "10" habló de las posibilidades de Argentina en el Mundial, de la Copa América y del PSG en la Champions

En una entrevista concedida a Hristo Stoitchkov para la televisión mexicana TUDN, el mejor jugador de la historia repasó la actualidad del PSG, las posibilidades de la selección de Argentina en el próximo Mundial y también se refirió a cómo le liberó de presión el hecho de ganar la Copa América. Acerca de la Copa del Mundo, Messi explicó: “Sabemos que un Mundial es muy difícil, donde los pequeños detalle te dejan afuera del campeonato. Pero es una Selección preparada para competir y va a pelear sea cual sea el rival”, dijo.

La evolución de Argentina con Scaloni

Cuestionado por la evolución del plantel argentino, Messiu comentó que ahora tienen un gran grupo y que han sido capaces de ganar: "El hecho de ganar te cambia todo, se trabaja de otra manera, salen las cosas automáticamente, diferente. Anteriormente hemos hecho grandes grupos, grandes Copas América, Mundiales y no tuvimos la suerte de poder consagrarnos. La única diferencia que veo con este grupo hoy en día es que tuvo la suerte de ganar y eso descomprime todo”.

La liberación de la Copa América

Acerca del triunfo en la última edición de la Copa América, Messi destacó el poder liberador que ese éxito ha tenido sobre su estado de ánimo y su fúbol. “En lo personal fue algo increíble, difícil de explicar. Hasta el día de hoy cuando veo el momento del final y los festejos se me pone la piel de gallina y me emociono. Fue algo que peleé muchísimo, que soñé durante toda mi carrera, poder conseguir algo con la Selección", comentó Messi.

El capitán de la selección albiceleste insistió: "Había tenido golpes muy duros, perder finales de Copa América, Mundial... Muy criticado durante mucho tiempo por esas derrotas. Poder consagrarme finalmente con mi selección después de haber ganado todo con el Barcelona...me faltaba la frutillita del postre y por suerte llegó. Y para el grupo fue descomprimir todo, ganar te hace libertarte, trabajar de otra manera”.

"La Champions no siempre la gana el mejor"

Durante la entrevista, Messi se refirió al KO europeo ante el Real Madrid, lo duro que le resultó y volvió a reiterar lo que ya ha dicho en varias ocasiones, que la UCL no te permite errores y que es una competición en la que no siempre gana el mejor equipo. "El objetivo principal del PSG, como todos los años, es poder optar a la Champions. Es una competición muy difícil de ganar, porque no siempre la gana el mejor, siempre se decide por pequeños detalles, cualquier error te deja fuera de una eliminatoria. Nos estamos preparando para cuando lleguen esos momentos duros y poder estar a la altura", comentó”.