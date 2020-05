Messi: "Setién lo entendió mal, no podemos ganar la Champions jugando como antes del parón"

El delantero argentino responde al técnico blaugrana, que le contradijo al decir que sí cree que pueden ganar la Champions.

Con el paso de los años, Lionel Messi ha ido creciendo también fuera del campo hasta convertirse en un portavoz de altura y al que no le duele hacer autocrítica cuando las cosas no se hacen bien en el .

Antes del parón por el coronavirus, el de Rosario admitió que su equipo no estaba jugando a un nivel suficiente para aspirar a ganar la Champions League y su entrenador, Quique Setién, le contradijo. Ahora, Messi ha querido matizar sus palabras al técnico cántabro per ha reiterado que "jugando como veníamos jugando los últimos partidos antes del parón parecía claro que no nos alcanzaba para ganar la Champions".

"Lo que me parece es que el técnico entendió mal lo que dije o le explicaron mal lo que quería decir. Yo lo que dije es que jugando como veníamos jugando los últimos partidos antes del parón parecía claro que no nos alcanzaba para ganar la Champions. Nunca dudé de la plantilla que tenemos y no tengo duda que se puede ganar todo lo que queda, pero no jugando de esa manera que veníamos jugando. Ahora bien, cada uno tiene su opinión y todas son muy respetables. La mía se basa en que tuve la suerte de jugar la Champions todos los años y sé que no es posible ganarla jugando así como veníamos jugando", explicó en una entrevista en Sport.

No obstante, Messi se muestra positivo y cree que este parón de más de dos meses en la competición les puede venir bien en el plano físico y puede ayudarles a estar más frescos cuando se retome la competición: "Pues quizá puede que este parón nos acabe beneficiando, pero vamos a ver si pueden arrancar las competiciones y ahí saldremos de dudas, porque comprobaremos el nivel que tenemos o podemos llegar a tener cuando arranquemos".