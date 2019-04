Messi se queda sólo en la carrera por la Bota y el Balón de Oro

El argentino aspira al triplete con el Barcelona y a volver a ser elegido como el mejor del mundo por primera vez desde 2015.

Lionel Messi está en disposición de volver a hacer historia. El argentino aspira a acabar la temporada 2018-2019 ganando con el , ya casi sentenciada, la , donde jugará la final ante el , y la , donde va a disputar las semifinales.

El 10 blaugrana es una temporada más el líder indiscutible del equipo del Camp Nou y este curso ya suma 45 goles y 21 asistencias, unos números que están a la altura de sus mejores temporadas a nivel individual y además el nivel colectivo en la pelea por todos los títulos también le está acompañando, lo que le coloca como el gran favorito a volver a ganar los grandes galardones individuales del curso: la Bota y el Balón de Oro.

La pasada temporada tanto la Champions League como el Mundial de pesaron a la hora de decidir tanto el Balón de Oro como el The Best. En ambos resultó ganador Luka Modric tras ganar el torneo europeo con el y ser subcampeón de la Copa del Mundo con , unos títulos con los que no pudo competir el argentino tras ganar LaLiga y la Copa del Rey a pesar de tener mucho mejores números a nivel individual.

También le superaron en la clasificación del Balón de Oro, Cristiano Ronaldo por ganar la Champions con los merengues y anotar 44 goles, sólo uno menos que el argentino y también estuvo por detrás de Griezmann y Mbappé, dos franceses a los que France Football quiso premiar tras ganar el Mundial con la selección gala.

Por su parte, en las votaciones de The Best del pasado curso también quedó por delante de Messi, Mohamed Salah, que no levantó ningún título con el pero sí fue el mejor jugador de la Premier League y llegó a la final de la Champions y aún así acabó la temporada con 44 tantos, uno menos de los que ya lleva el argentino con aún dos meses de temporada por delante.

Para esta temporada, Messi ya tiene prácticamente sentenciada la Bota de Oro al sumar ya 33 goles en LaLiga, lo que suponen 66 puntos, cuando su más inmediato perseguidor, Kylian Mbappé lleva 27 en la con el , lo que supone 12 unidades menos en la pelea. El de Rosario podría ganar el galardón a mejor goleador de la temporada por sexta vez y por tercera temporada consecutiva.

Por su parte, el Balón de Oro, que se le resiste a Messi desde 2015, vuelve a estar a tiro. El argentino y Salah son los únicos jugadores que el año pasado estuvieron entre los cinco mejores jugadores del mundo que aún aspiran a ganar la Champions League, mientras que el delantero del Barcelona es el único que tiene la opción de lograr el triplete con Liga, Copa y Champions por tercera vez en su carrera.

Mientras tanto, Cristiano Ronaldo está a años luz en la lucha por la Bota de Oro con sólo 19 goles en la , 14 menos que Messi en LaLiga, y con 26 tantos en total, mientras que tras ser eliminado de la Coppa y la Champions League, ya sólo puede sumar el Scudetto a su palmarés esta temporada, unos números y logros que le lastrarán en la pelea por volver a ser elegido como el mejor del mundo.

Además, en una temporada en la que no hay Mundial ni pero sí , el argentino sabe que el rendimiento a nivel de clubes tendrá aún más importancia y la sensación es que sólo una soberbia actuación de Neymar en el torneo sudamericano con podría acabar cambiando la tendencia que hace pensar que Lionel Messi acabará este 2019 ganando el Balón de Oro por sexta vez en su carrera y por primera vez el The Best.