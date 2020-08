Lionel Messi romperá su silencio y dará su versión en próximos días

Según ha podido saber Goal, la intención del argentino pasa por ofrecer su versión de los motivos de su decisión

Lionel Messi tiene previsto romper su silencio y explicar los motivos de su decisión. No hay una fecha exacta para que eso suceda, pero según ha podido saber Goal, la intención del argentino pasa por dar su versión de los hechos en los próximos días, para enviar un mensaje a los aficionados. Hace 48 horas, los abogados del futbolista enviaron un burofax a los servicios jurídicos del Fútbol Club Barcelona para anunciar su decisión de abandonar el club. Ahora Messi, tiene la intención de explicar por qué saldrá de la que ha sido su casa después de veinte años y explicar cómo se siente.

Estos días circulan por los medios de comunicación y las redes sociales muchas versiones sobre la situación actual. No es difícil comprobar que se han dicho muchas inexactitudes y Messi quiere aclarar su versión de lo sucedido. Lo hará en el marco de una temporada en la que sus intervenciones en público han sido muchas y variadas. El argentino ya habló para explicar que las cosas no iban bien a comienzo de temporada, luego expresó su malestar por el despido de Valverde, también dijo que no sabía si habían hecho todo lo que podían para fichar a Neymar y en su día habló para explicar que Abidal había señalado a todo el vestuario sin dar nombres.

También advirtió, antes del choque ante el Nápoles, que jugando así, al equipo no le daría. Así fue. Fuentes del vestuario azulgrana apuntan a Goal que el argentino tampoco habló después del 2-8 ante el Bayern de Múnich en Lisboa porque tenía un enfado monumental y estaba tan "caliente" que sus palabras podrían haber causado un daño todavía mayor al club. En todo caso, el futbolista tiene previsto volver a significarse en público y ofrecer su punto de vista sobre lo que está sucediendo antes de irse del Fútbol Club .