Messi responde a una posible cena con Cristiano

En la entrevista que Leo Messi concedió al Sport respondió sobre el gancho lanzado por Cristiano en la última gala de la UEFA y el premio a Mejor Jugador asegurando que algún día podrían irse de cena juntos.

“Siempre dije que no tengo problemas con Cristiano, no somos amigos por no haber compartido vestuario y solo nos vemos en galas o premio. No tengo problemas, no sé si habrá cena o no porque cada uno vive en un lado y tiene sus compromisos, pero si se debe dar no hay problemas”