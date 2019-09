Messi regresa al once del Barcelona

El rosarino regresa al once del Villarreal casi cuatro meses después con el objetivo de enderezar el rumbo del equipo.

ANÁLISIS

Leo Messi regresa al once del ante el . El rosarino será titular otra vez tras casi cuatro meses de ausencia en el once, primero debido a las vacaciones de verano y después por culpa de la lesión que le ha impedido vestirse de corto durante los primeros partidos de la temporada. Tras ser suplente en los últimos duelos, Ernesto Valverde ha considerado que su estrella ya está lista para ser titular y rescatar al Barcelona del pozo deportivo en el que se ha metido.

En la línea de ataque le acompañarán Luis Suárez y Antoine Griezmann. La gran sorpresa, más allá del regreso de Messi, es la ausencia de Frenkie De Jong en el primer partido en el que el holandés se cae del once titular del Barcelona. En la media estarán Sergio Busquets, Arthur Melo y Sergi Roberto en una nueva prueba de Valverde en busca de un once ideal que no llega.

En defensa no hay novedad alguna y repiten los mismos que jugaron -y perdieron- a domicilio del , con Junior Firpo como lateral zurdo en ausencia de Jordi Alba, además de Nélson Semedo en el carril diestro, y Clément Lenglet y Gerard Piqué como centrales guareciendo la portería de Marc-André Ter Stegen. Serán los encargados de superar al Villarreal, recuperar el camino de la victoria y darle aire a un Barcelona en situación de emergencia.