Messi: "Nos dieron otra vida y hay que aprovecharla"

El capitán de la Selección argentina destacó el rendimiento del equipo en la victoria frente a Qatar y avisó: "Ahora empieza otra Copa".

La Selección argentina se sacó de encima una mochila muy pesada con su triunfo sobre y se clasificó a los cuartos de final de la 2019. Y ahora, en el plantel de la Albiceleste sueñan con que empiece a escribirse una nueva historia: "Ahora empieza otra Copa. Por cómo llegábamos, nos dieron otra vida y hay que aprovecharla", avisó Lionel Messi luego del encuentro.

El Diez, que no tuvo un partido muy destacado frente a los asiáticos, destacó el rendimiento del equipo: "Necesitábamos un partido así, una victoria para agarrar confianza y tranquilidad. Cuando nos acomodamos un poquito e íbamos todos, robábamos. Así vino el gol. Teníamos la obligación de ir a ganar para pasar, estaba el miedo de que nos hicieran un gol y se complicara todo. Pero, más alla de eso, creo que hicimos un buen partido".

Por otra parte, el capitán remarcó la actitud que mostró el plantel para afrontar una situación límite: "Me quedo con la actitud, las ganas de ir a buscar el partido. Sabíamos lo que nos jugábamos. Es difícil jugar bien en estos momentos, pero por momentos lo hicimos. Creamos situaciones y no sufrimos mucho contra un equipo que les complicó las cosas a y a , Qatar es un equipo que juega muy bien si lo dejás y a nosotros practicamente no nos generó oportunidades".

En cuanto a lo que viene, Messi fue claro: "Ahora empieza el todo o nada y no podemos cometer errores. En la medida que pasen los partidos, el equipo tiene que ir creciendo. Hay que buscar el equilibro, nos gusta jugar con mucha gente para atacar porque queremos buscar los partidos siempre".