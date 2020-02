Messi no pudo en las tierras de Diego: Los memes tras el empate de Barcelona vs. Napoli

no pudo reeditar lo que hizo frente al en , ya que cuando todos esperaban un espectáculo por parte de la escuadra que adiestra Quique Setién, pero terminaron chocando contra la defensa napolitana.

Lionel Messi fue anulado por el planteamiento italiano, y sólo se pudo aferrar al empate a los 57 minutos gracias al tanto de Antoine Griezmann. A esto se suma la expulsión de Arturo Vidal al minuto 89, por lo que los memes no se hicieron esperar en redes sociales.

Setién picking the starting lineup in the next games pic.twitter.com/ZhW5gVnkw1

Lionel Messi vs Napoli • Skills & Goals HD • Best player in the world • is the UCL coming back to Camp Nou? pic.twitter.com/0R3M3bgOeV