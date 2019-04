"Messi no es el líder que cualquiera espera"

Un ex compañero del Diez en la Selección argentina se refirió de manera crítica al lugar que ocupa el rosarino en el grupo: "Es muy introvertido".

Como desde lo futbolístico no hay casi nada que se le pueda cuestionar, uno de los aspectos que siempre eligen los críticos de Lionel Messi para atacarlo es su personalidad. O, como le endilgan, su falta de ella. Que no habla, que no es líder, que no confronta. Un juicio que, por lo general, nunca proviene desde sus compañeros sino desde afuera. Hasta ahora: fiel a su estilo frontal, Lautaro Acosta se animó a reconocer que no encontró en el Diez el tipo de conducción que esperaba.

"Messi no es, tal vez, el líder que cualquiera espera: más integrador, más de charlar. Es otro tipo de líder. Él habla dentro de la cancha y tal vez necesita a otro que haga ese apoyo", consideró el Laucha, quien fue compañero del rosarino en los de 2008 y también formó parte de las convocatorias en el último tramo de las Eliminatorias para 2018.

En diálogo con TyC Sports, el delantero de explicó: "Leo es muy introvertido, muy callado. Hablo por mí, y quizá por la mayoría del grupo. Él tenía también su grupo con el que más afinidad tenía, como todos".