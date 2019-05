Messi: "Lo de Anfield fue lamentable pero si no ganamos la Copa será peor"

El rosarino, visiblemente abatido, pide perdón por el naufragio en Liverpool y advierte que perder la Copa puede ser más doloroso, si cabe.

RUEDA DE PRENSA

Leo Messi compareció en rueda de prensa cuatro años después de la última vez. En esta ocasión lo hizo en calidad de primer capitán del en la víspera a la final de la contra el en el último partido de la temporada, un choque que puede permitirle engrosar su palmarés, el más importante que nunca ha podido ostentar un jugador barcelonista.

Reacción tras Anfield . "Fue un golpe muy duro el que recibimos, nos costó levantarnos como se vio en los siguientes partidos que nos tocó jugar porque fue durísimo, la verdad pero ahora tenemos la posibilidad de hacer un doblete y terminar bien, dentro de lo que cabe, el año; pensamos en ganar como hacemos en todas las finales".

Cuarto gol en Anfield . "No me puse a repasar el partido pero lo que viví y lo que recuerdo es que fue similar a lo de , donde entramos y rápidamente nos hicieron un gol, eso hace trabajar la cabeza y piensas que no puede volver a pasar, vas entrando en esa dinámica a pesar de que reaccionamos bien porque el primer tiempo no fue malo del todo, pero en el segundo no competimos, hubo un equipo solo y ese fue el mayor error más allá de fallos y despistes, lo que no podemos perdonarnos es que no competimos, nos jugábamos una final y nos dejamos pasar por arriba".

Decepción en Anfield . "Por lo que había generado poder ganar la Champions, por lo cerca que estábamos tras el resultado de la ida, por eso creo que la decepción fue tan grande, también por cómo fue, pero volver a conseguir un doblete es importantísimo para el club y el vestuario pero nos quedará una sensación rara por lo que pasó".

Frase "linda y deseada" . "No me arrepiento de haberla dicho, no la prometí pero sí prometí darlo todo y no lo hicimos y por eso tenemos que pedir perdón, no competimos".

Responsabilidad tras Anfield . "Tenemos que pensar un título más y si no ganamos será mucho peor de lo que estamos ahora, tenemos que acabar bien".

¿Anfield o el Mundial? "Es distinto, perder una final de un Mundial es una decepción grande pero tras el 3-0 también es muy gordo, son cosas muy distintas y muy gordas ambas, quizá lo de Anfield es más exagerado por el resultado a favor y porque no lo esperábamos".

Su continuidad . "Obviamente quiero seguir, eso nunca lo dudé más allá de las decepciones, también tuve decepciones con y sin embargo lo sigo intentando porque quiero conseguir algo con la selección, la eliminación no me hace pensar en dejar el Barcelona para nada".

Capitanía . "Fue espectacular para mí, ganamos la Liga y estamos en una final de Copa, es un gran año si sacamos el partido ese, eso estropeó el gran año que habíamos hecho".

¿Tristeza o rabia? "Tenemos que intentar separar las cosas, se trata de una final y tenemos que vivirla y jugarla como lo que es sin pensar en nada más, se trata de un rival muy complicado que nos conoce mucho, les sufrimos en Liga y no les hemos ganado ninguno de los dos partidos, si no salimos con la actitud adecuada nos pueden hacer mucho daño".

Cambios . "Estamos tristes y decepcionados pero no soy yo el que debe opinar, eso corresponde a otro".

Griezmann . "No opino de Griezmann".

Motivación en Copa . "No podemos cometer el error de no ir motivados, a ganas y actitud nunca debería ganarnos nadie y menos en esta situación, saldremos a competir y a dar el máximo como hicimos en toda la temporada".

¿Valverde en juego? "No he escuchado mucho pero creo que hizo un trabajo impresionante todo el tiempo que estuvo, en la eliminación con el no tuvo culpa de nada, los culpables somos nosotros, sabíamos que no podíamos hacer lo mismo que el año pasado y lo hicimos, dimos una imagen lamentable, es impermitible lo que hicimos y el míster tiene parte de culpa pero los que más no tengo duda que somos nosotros".

Futuro Valverde . "Me gustaría que siguiera, te puede gustar o no como jugamos pero el año pasado hicimos un doblete aunque quedara manchado por la eliminación de la Champions, esta vez podemos hacer lo mismo aunque la mancha sea más grande, de todas formas hemos perdido muy pocos partidos, al margen de esto el resto fue bueno".

Bota de Oro . "Ni lo pienso, no tengo eso en la cabeza porque todavía nos estamos reponiendo de lo que pasó en Liverpool, todavía estoy en eso, ni pienso en lo personal, simplemente intento ganar esta final y terminar el año con otro título".

Sensaciones previas . "Estamos tranquilos, preparándonos como en cada partido, fue una Copa del Rey con grandes partidos y hay que darle la importancia que tiene, es otra final y tenemos la posibilidad de sumar un título más".

Estado físico . "Estoy mejor, tuve dolores desde enero pero siempre pude jugar, hoy por hoy me siento al cien por cien".