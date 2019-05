Messi: "La Liga extraña a Cristiano Ronaldo"

El argentino resaltó que con CR7 buscaban superarse en los duelos goleadores entre Barcelona y Real Madrid. "Eso creo que nos hacía bien", dijo.

Durante casi una década, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo llevaron una férrea disputa entre goles y Balones de Oro en cada temporada que se cortó con la partida del portugués de hacia . El crack argentino de no tuvo reparos en admitir que siente la ausencia de CR7.

"Lo dije cuando empezó la temporada que el Madrid iba a sentir a Ronaldo, algunos se enojaron, pero es la verdad. ¿Cómo no se va a extrañar a un jugador que te hace 50 goles por temporada? Para ellos era clave. Lo extraña toda La Liga, porque que estén todos los buenos hacen mejor la competición", contó la Pulga a Fox Sports.

Messi resaltó que la figura de Cristiano en el eterno clásico para Barcelona "estaba bueno que estuviera, porque buscábamos superarnos todos los años y eso creo que nos hacía bien".

Pese a la gran rivalidad mediática entre ambos, nunca hubo rencores por parte de las estrellas. "No nos conocemos, sólo de cruzarnos en partidos y en premios, pero siempre buena onda. No tenemos relación porque no nos conocemos, pero siempre que nos cruzamos diez puntos", dijo.