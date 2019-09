Messi: "La decepción de Liverpool fue grande, queremos volver a ganar la Champions"

El argentino hizo balance de la pasada temporada y volvió a dejar claro que el gran objetivo de este curso es ganar la Champions.

Lionel Messi fue elegido como el mejor jugador de 2019 en los premios The Best pero tras recibir el galardón no dudó en reconocer que la pasada temporada tuvo un punto negro por la eliminación contra el en las semifinales de la UEFA .

"Fue rara. Tuvimos un grandísimo año a nivel de equipo y, por un partido (contra el Liverpool) dejó de serlo. Fue tan grande la decepción que ya no le dimos importancia a la Liga y jugamos la sin llegar bien preparados. El golpe había sido demasiado duro. Un partido nos marcó una temporada que hasta ahí había sido perfecta. Nos quedamos tan cerquita de estar en otra final de Champions… El año terminó siendo amargo", comentó en una entrevista a Fifa.com.

Asimismo, el argentino quiere quitarse la espina con la Champions esta temporada: "Hace cuatro años que no ganamos la Champions. Tenemos muchas ganas de volver a ganarla. Pero somos conscientes de que si no estamos bien en el día a día, no lo vamos a conseguir".

"Estoy muy contento de poder recibir este premio. Pero como siempre digo, para mí los premios individuales son una cosa secundaria, lo principal es lo colectivo. Es una noche emocionante porque tengo la suerte de tener aquí a mi mujer y, sobre todo, a dos de mis tres hijos. Disfrutar de este momento con ellos es algo único", añadió sobre recibir The Best.

En cuanto a la actualidad del valoró la irrupción de Ansu Fati: "Me encanta, e intento ayudarlo y acompañarlo. Tiene un nivel de juego impresionante y condiciones para triunfar. Pero también, mirándolo desde mi lado, me gustaría que lo lleven de a poquito, como me llevaron a mí en su momento. Con tranquilidad, sin meterle presión. No hay que olvidar que tiene 16 años. Ojalá siga disfrutando y que todo el ruido que hay alrededor de él no le haga mal, porque tiene condiciones para ser uno de los mejores".

De hecho, Messi compara el apoyo que debe dar al jugador de 16 años con el que recibió de Rijkaard y Ronaldinho: "Diría que todo el vestuario. Todos me ayudaron de una manera u otra. Sobre todo el entrenador cuando no me hacía jugar y yo me calentaba (sonríe). Hoy de grande entiendo que era lo mejor para mí y siempre le estaré agradecido. Se lo dije también a él: fue importantísimo por cómo me trató".