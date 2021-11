Messi: "La Champions es mi gran objetivo y el del PSG"

El futbolista rosarino, durante su entrevista con "Sport", repasó su vida en París y su nueva etapa en el cuadro francés.

Leo Messi analizó todo lo que tuvo que ver con su llegada al PSG. El futbolista argentino, que porta el '30' en el cuadro parisino, ya lleva dos meses en la capital de Francia, y en la entrevista con "Sport", comentó su nueva etapa en el equipo de la ciudad parisina.

Análisis de la adaptación al PSG

"Desde que llegué me sentí como si llevara mucho tiempo en el vestuario porque tengo a muchos conocidos, gente que habla español y hace que la adaptación sea mucho más rápida, sinceramente. A nivel deportivo parece que no acaba de arrancar nunca porque tengo partido con la selección todos los meses. No acabas de acomodarte que ya debes irte otra vez y esto dificulta más las cosas pero poco a poco voy entrando en la dinámica del club porque más allá de que son dos meses que son acá, todavía no son muchos los paridos que jugué. Todavía acostumbrándome a cosas", expresó.

El peor y mejor momento en su nueva etapa

"Los malos momentos fueron al inicio, cuando todo fue de repente, venir para acá, estar mes y medio en el hotel y no es fácil hacerlo con los chicos, que ya habían empezado el colegio. Estábamos en el centro y esto hacía que el tráfico fuera inaguantable. Tardábamos una hora para el colegio y una hora para el entrenamiento. Los nenes que ya no aguantaban más de estar en el hotel. Esto fue difícil. Al mismo tiempo intentábamos disfrutar de la experiencia, de la ciudad, de ir conociendo un poco todo hasta que nos venimos hay a la casa. Esto hico que todo fuera mejor", analizó.

Los objetivos que se marca y la Champions

"Cuando me vine acá fue uno de los principales motivos. Como cuando dije en mi despedida, hasta el último momento que esté jugando voy a intentar de seguir ganando cosas. Cuando tome la decisión de venir al PSG fue uno de los motivos de esto porque tiene una gran plantilla, deseo de seguir creciendo como club, de ganar la Champions tras tantos años intentándolo. Por todo esto me decanté de venir acá y también son mis objetivos".

La relación con Neymar y Mbappé, uno de los temas tratados

"La verdad que espectacular todo el vestuario. Me hizo las cosas muy fáciles. Con Ney tengo relación de hace tiempo, seguíamos hablando pese a no jugar juntos. Con Kylian al inicio fue raro porque no sabíamos si se quedaba o se iba. Él estaba con sus cosas. Por suerte nos vamos conociendo más, tanto dentro como fuera del campo. Nos llevamos espectacular. Hay un grupo bueno y sano en el vestuario. La verdad es que muy bien", detalló.

Comparación de la MNM con la MSN

"No se puede comprar. Son diferentes. Luis es otro tipo de 9, de características diferentes de Mbappé. Kylian estaba jugando los últimos años por afuera. Este, y no me acuerdo si también el anterior, está jugando más de nueve. Luis es más un goleador de los de antes, de delantero centro punto. Kylian es más de venir a jugar, de ser potente y matarte con espacios. La verdad es que cambia la manera de ser del delantero centro. Es difícil comparar. Tuve la suerte de estar en ese tridente del Barça que fue maravilloso y espero que con este podamos conseguir lo mismo que con el anterior".

Análisis de la Liga francesa

"Pasó mucho tiempo pero jugué pocos partidos. Tres en liga y un poco más. Es una liga más física, donde se parten mucho los partidos, se hace mucho el juego de ida y vuelta, donde hay jugadores fuertes y rápidos. A nivel físico cambia bastante. En España todos los equipos intentan jugar mucho más y puede llegar a robarte la pelita si no presionas bien. Estos son más de golpe por golpe de esperarte de salirte a la contra. La mayor diferencia es a nivel físico", comentó.

La Champions, ¿su gran objetivo?

"Sí. Es mi gran objetivo y el del club. Hace tiempo que está apostando por querer ganar la Champions. Estuvo muy cerquita y es su gran objetivo. Somos uno de los candidatos pero no el único. Todo el mundo habla del PSG por los jugadores que tiene pero hay otros equipos muy bueno, que llevan años trabajando juntos que también ficharon como Manchester, el City, Bayern, Liverpool, Atlético Madrid, Chelsea… Hay un monto de equipos con poderío para ganar la Champions. No siempre gana el mejor porque depende de muchos detalles o de las circunstancias. Puede pasar de todo pero si somos uno de los candidatos".

Su vida en París

"Es diferente. En Castelldefels estábamos mal acostumbrados. Teníamos todo fácil, cerquita. Iba a llevar a los nenes al cole, me venía, me iba a entrenar, iba a casa a comer, iba a recoger a los niños. Hoy no me da para ir a buscar a los nenes al colegio e ir al entrenamiento. Por tiempo. Tampoco el irlos a buscar. En lo personal me gusta estar en mi casa. En Barcelona tampoco salía tanto. Para los nenes y Antonella ha sido el mayor cambio porque vivían en la calle, con amigos, haciendo cosas. Venían amiguitos todo el tiempo a casa. Ahora recién están haciendo amigos y adaptarse a la ciudad. Creo que fue el mayor cambio para ellos", analizó.

¿Fue doloroso el marcharse?

"Mucho. La verdad que sí. Fue doloroso el año anterior cuando habíamos dicho que me iba con el tema del burofax y todo esto. Al final lo habían entendido, habíamos tenido una charla, más o menos los habíamos convencido. Esto fue todo de repente. Hacía tiempo que lo hacía les habíamos dicho que nos quedábamos en Barcelona. Que íbamos a seguir allí, se lo habían dicho a sus compañeros, amigos. Y luego, de repente tenernos que ir de Barcelona y en una semana ya estábamos en otra ciudad, todo nuevo. Fue difícil para todos".